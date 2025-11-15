Economia

Recuo estratégico
Redução de tarifas tem efeito limitado sobre Brasil e RS, mas abre espaço para avanços na negociação, segundo especialistas

Redução vale para taxa de 10% aplicada em abril pelo governo dos Estados Unidos a diversos países, incluindo o Brasil. Portanto, não tem efeito sobre o tarifaço de agosto

Anderson Aires

