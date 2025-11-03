Economia

Impacto
Notícia

Quais setores puxaram a queda do emprego na indústria gaúcha nos dois primeiros meses de tarifaço dos EUA 

Redução de exportações para a Argentina e problemas internos, como juro alto, ajudam a explicar o fechamento de vagas, segundo entidades

Anderson Aires

