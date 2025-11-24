Primeira parcela do 13º salário chega na Black Friday; aproveite descontos com segurança

Combinação entre dinheiro extra e promoções pode ser o impulso perfeito para comprar bem. Mymemo / stock.adobe.com

Na próxima sexta-feira (28), os trabalhadores recebem a tão esperada primeira parcela do 13º salário e, neste ano, o depósito cai justamente no dia da Black Friday 2025.

Para muitos, a combinação entre dinheiro extra e promoções pode ser o impulso perfeito para finalmente tirar do papel aquele carrinho de compras que esperava no aplicativo.

Regras para o 13º salário?

Primeira parcela : corresponde à metade do salário do mês anterior, sem descontos (geralmente outubro). Pagamento deve ser feito até 28 de novembro

: corresponde à metade do salário do mês anterior, sem descontos (geralmente outubro). Pagamento deve ser feito até Segunda parcela: corresponde à complementação do valor total devido e inclui os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda. Deve ser paga até o dia 19 de dezembro

O cálculo do 13º salário é feito com base na remuneração mensal e no número de meses trabalhados ao longo do ano.

Para cada mês completo de serviço, o empregado tem direito a 1/12 (um doze avos) do salário. Assim, quem atuou o ano inteiro recebe o valor integral. Já quem está em atividade na empresa por menos tempo, recebe proporcionalmente.

iPhone

Quem trabalha com criação de conteúdo se beneficia de um iPhone com maior desempenho. Apple / Reprodução

Na hora de escolher um novo iPhone, seja o recém-lançado iPhone 17, versões anteriores ou as variantes Pro, o consumidor deve começar avaliando suas necessidades reais de uso, o orçamento disponível e o tempo pelo qual pretende manter o aparelho.

Quem trabalha com criação de conteúdo, edição de vídeos, jogos ou multitarefas intensas, se beneficia de maior desempenho, câmeras mais avançadas e memória ampliada.

Os principais critérios de decisão envolvem desempenho, bateria, armazenamento, câmeras e compatibilidade com futuras versões do iOS.

Lava-louças

Entre os eletrodomésticos que mais transformam a rotina da casa, a lava-louças merece destaque. Além de eliminar a tarefa de esfregar pratos e panelas à mão, ela oferece uma limpeza eficiente, economiza recursos e traz mais conforto para o dia a dia.

Um dos principais benefícios está na economia de tempo. Enquanto o aparelho realiza o ciclo de lavagem, é possível dedicar-se a outras atividades ou simplesmente relaxar.

Enquanto a lava-louças realiza o ciclo de lavagem, é possível dedicar-se a outras atividades. Issara / adobe.stock.com

Outro ponto importante é a eficiência no consumo de água e energia. Em comparação à lavagem manual, o gasto é significativamente menor.

Lava-roupas

Uma boa lava-roupas transforma completamente a forma de lidar com as tarefas da casa. Além de economizar tempo, ela garante limpeza profunda, reduz o consumo de água e energia e cuida das peças com eficiência.

Antes de decidir qual modelo comprar, avalie suas necessidades com cuidado. Famílias grandes se beneficiam de modelos com capacidade acima de 10 quilos (kg), enquanto quem mora sozinho pode optar por máquinas menores, entre seis e nove quilos.

Antes de decidir qual lava-roupas comprar, avalie suas necessidades com cuidado. Atlas / adobe.stock.com

Meça o espaço da lavanderia, considerando largura, altura e profundidade, para garantir que o equipamento se encaixe perfeitamente.

Smart TV

A Smart TV deixou de ser apenas uma televisão com acesso à internet para se tornar um centro multimídia doméstico.

Ela permite assistir a plataformas de streaming, navegar na web, jogar videogames, espelhar conteúdo de outros dispositivos e até controlar sistemas inteligentes da casa.

Smart TV permite assistir a plataformas de streaming, navegar na web e jogar videogames. Proxima Studio / adobe.stock.com

A escolha do modelo ideal depende do espaço disponível, da iluminação do ambiente, do tipo de conteúdo consumido e das preferências de conectividade.

Geladeira

Escolher a geladeira certa exige considerar espaço disponível, tamanho da família e hábitos alimentares. Modelos de 200 a 300 litros são adequados para solteiros ou casais, enquanto famílias médias se beneficiam de opções entre 400 e 500 litros.

Famílias grandes ou que cozinham com frequência devem optar por versões com mais de 500 litros e compartimentos bem distribuídos.

Modelos de 200 a 300 litros são adequados para solteiros ou casais. brizmaker / adobe.stock.com

Antes da compra, é essencial medir o espaço da cozinha, considerando abertura das portas e ventilação adequada para evitar superaquecimento.

A eficiência energética é um dos principais fatores de economia no longo prazo. Modelos com selo Procel A ou A+++ garantem menor consumo, e as geladeiras com tecnologia inverter são destaque.

Na parte técnica, é importante verificar a voltagem (127V ou 220V) e o consumo médio de energia. Modelos entre 200W e 400W oferecem bom equilíbrio entre desempenho e economia.

Com cuidados básicos, como limpeza periódica das borrachas de vedação e do condensador, a vida útil pode chegar a 15 anos.

Anatomia de uma promoção falsa

Descontos exagerados : ofertas acima de 70% em produtos novos ou muito buscados raramente são verdadeiras

: ofertas acima de 70% em produtos novos ou muito buscados raramente são verdadeiras Links suspeitos : mensagens com domínios estranhos, como ".co", ".online" ou pequenas variações de nomes oficiais, pedem cautela

: mensagens com domínios estranhos, como ".co", ".online" ou pequenas variações de nomes oficiais, pedem cautela Erros de português e design malfeito : golpistas criam páginas rápidas com logos distorcidos, imagens ruins e texto cheio de falhas

: golpistas criam páginas rápidas com logos distorcidos, imagens ruins e texto cheio de falhas Urgência extrema : cronômetros falsos e avisos de "últimas unidades" servem apenas para impedir que você pesquise

: cronômetros falsos e avisos de "últimas unidades" servem apenas para impedir que você pesquise Ausência de informações de contato: CNPJ oculto, formulários genéricos e e-mails estranhos são típicos de páginas fraudulentas

