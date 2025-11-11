Prêmio Líderes & Vencedores 2025 homenageia personalidades e instituições gaúchas

Agraciados foram recebidos no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Sérgio Gonzalez / Divulgação

Foi entregue, nesta terça-feira (11), o Prêmio Líderes & Vencedores, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e pela Assembleia Legislativa.

Na 31ª edição da premiação, foram reconhecidas 15 personalidades e instituições. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a iniciativa dos agraciados.

— Vocês se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam — afirmou.

O representante da Assembleia, deputado Paparico Bacchi, reafirmou as ações de todos os premiados.

— Nós valorizamos as pessoas que modificaram a vida de outras pessoas. Fazendo com elas tenham uma melhor qualidade de vida — disse o parlamentar.

Prêmio Líderes & Vencedores

Mérito Político

Carlos Gomes — Porto Alegre

Ernani Polo — Ijuí

Sebastião Melo — Porto Alegre

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Di Paolo — Garibaldi

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

DaColônia Alimentos Naturais — Santo Antônio da Patrulha

Líder Empreendedor

Lindonor Peruzzo Junior — Bagé

Destaque Comunitário

Frei Luciano Bruxel — Porto Alegre

Fundação Pescar — Porto Alegre

William Ling — Porto Alegre

Expressão Cultural

Grupo Tholl — Pelotas

Luis Fernando Verissimo — Porto Alegre

Tangos e Tragédias — Porto Alegre

Referência Educacional

Colégio Tiradentes — Ijuí

Encanta Hub — Centro de Inovação Educacional — Encantado

José Paulo da Rosa — Novo Hamburgo

Homenageada especial

Apaixonada pela cozinha do fogo, assadora de mão cheia e professora de churrasco responsável por formar mais de 3 mil mulheres, Clarice Chwartzmann (1965-2025) recebeu uma homenagem especial na premiação.