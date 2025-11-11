Prêmio Líderes & Vencedores 2025 homenageia personalidades e instituições gaúchas

Foi entregue, nesta terça-feira (11), o Prêmio Líderes & Vencedores, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e pela Assembleia Legislativa.
Na 31ª edição da premiação, foram reconhecidas 15 personalidades e instituições. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.
O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a iniciativa dos agraciados.
— Vocês se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam — afirmou.
O representante da Assembleia, deputado Paparico Bacchi, reafirmou as ações de todos os premiados.
— Nós valorizamos as pessoas que modificaram a vida de outras pessoas. Fazendo com elas tenham uma melhor qualidade de vida — disse o parlamentar.
Prêmio Líderes & Vencedores
Mérito Político
- Carlos Gomes — Porto Alegre
- Ernani Polo — Ijuí
- Sebastião Melo — Porto Alegre
Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa
- Di Paolo — Garibaldi
Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa
- DaColônia Alimentos Naturais — Santo Antônio da Patrulha
Líder Empreendedor
- Lindonor Peruzzo Junior — Bagé
Destaque Comunitário
- Frei Luciano Bruxel — Porto Alegre
- Fundação Pescar — Porto Alegre
- William Ling — Porto Alegre
Expressão Cultural
- Grupo Tholl — Pelotas
- Luis Fernando Verissimo — Porto Alegre
- Tangos e Tragédias — Porto Alegre
Referência Educacional
- Colégio Tiradentes — Ijuí
- Encanta Hub — Centro de Inovação Educacional — Encantado
- José Paulo da Rosa — Novo Hamburgo
Homenageada especial
Apaixonada pela cozinha do fogo, assadora de mão cheia e professora de churrasco responsável por formar mais de 3 mil mulheres, Clarice Chwartzmann (1965-2025) recebeu uma homenagem especial na premiação.
Ela faleceu em setembro, vítima de insuficiência cardíaca. A distinção foi entregue a duas de suas irmãs, Lilian e Luciana.