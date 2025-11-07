Potência das comunidades em foco: Expo Favela 2025 movimenta negócios na Capital

A Expo Favela é o ponto de convergência entre a periferia e o empreendedorismo. Na edição de 2025, a comunidade desceu para o asfalto com força renovada e presença marcante: foram 160 expositores selecionados entre mais de 6 mil inscritos.
Na manhã desta sexta-feira (7), os corredores da Fábrica Guahyba, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, estavam completamente tomados.
Famílias, jovens, profissionais, estudantes e lideranças comunitárias circulavam entre bancadas, trocas de cartões, demonstrações ao vivo, oficinas e rodas de conversa.
A proposta do evento, realizado pela Central Única das Favelas no Rio Grande do Sul (CUFA-RS) com financiamento do governo do Estado e apoio de diversas instituições, vai além da feira.
É um espaço para que ideias, habilidades, trajetórias e resistências possam ser reconhecidas como economia, inovação, criação de valor e transformação social.
A programação, que vai até sábado (8), reúne painéis com grandes nomes do empreendedorismo nacional, apresentações artísticas, mentorias, rodadas de negócios e competições criativas, reforçando a mensagem que atravessa todo o evento: a periferia produz conhecimento, futuro e soluções.
Corpo ativo, mente sã
Entre os estandes, uma história chama atenção pela força e pela delicadeza. Carla Silva, 48 anos, técnica de boxe e empreendedora de Esteio, na Região Metropolitana, comanda um centro de treinamento voltado exclusivamente para mulheres.
O projeto começou em 2013 e, desde então, tornou-se um espaço de fortalecimento físico, emocional e comunitário.
— Elas (mulheres) chegavam buscando estética, o emagrecimento. Mas começaram a me contar de outras mudanças: melhora no sono, menos estresse, menos ansiedade. Muitas conseguiram sair de relacionamentos abusivos porque passaram a reconhecer o próprio valor — explica Carla.
Seu trabalho vai além do treino. Ela concede bolsas para mulheres que não podem pagar, vende camisetas para custear o projeto e compartilha responsabilidades financeiras e afetivas com o grupo.
— É uma família. Uma ajuda a outra. Não é só boxe. É o espaço onde elas respiram, extravasam e descobrem que não precisam aceitar o que machuca — ressalta.
Atualmente, cerca de 30 alunas treinam com a educadora física. Muitas, há anos.
— Já vi adolescente que se machucava por conta da depressão virar uma mulher adulta forte. Já vi mulheres de 60 anos descobrirem coragem para recomeçar. Eu sei que o boxe transforma — reafirma Carla.
Beleza como afirmação e identidade
Em outro ponto da feira, a atmosfera é de trançar, conversar e reconstruir autoestima. Natural de Gravataí, Samantha Corrêa Santos, 34 anos, é trancista profissional e atua há duas décadas com técnicas afro.
O trabalho começou como brincadeira entre amigas, virou sustento em um momento de desemprego e hoje é base de renda para uma equipe de quatro mulheres.
— Valorizar o cabelo afro é valorizar quem nós somos. Por muito tempo, nos disseram que o certo era o cabelo liso. Hoje, quando eu tranço uma menina, eu vejo ela se reconhecer — explica Samantha.
Na periferia, empreender não é exceção, é regra
Para Rogério dos Santos, coordenador da CUFA-RS, a Expo Favela cumpre um papel fundamental: dar visibilidade àquilo que sempre existiu.
— A periferia sempre foi empreendedora. Sempre criou soluções. O que faltava era reconhecimento, investimento e conexão. A Expo Favela faz essa ponte — destaca.
Neste ano, 10 projetos entre os 160 expositores serão selecionados para receber acompanhamento, bolsas de formação e investimento financeiro durante um ano.
— É oportunidade concreta. É transformação que segue depois que o evento termina — reforça Santos.
Ele projeta ampliar esse impacto no próximo ano. A meta, explica, é alcançar mais iniciativas e fortalecer a rede criada pelo evento.
— Ano que vem, a expectativa é aumentar o número de inscritos e conseguir atender ainda mais gente. A ideia é gerar negócio e ampliar esse olhar de visibilidade, com aplicação real dos investimentos nos empreendedores de periferias e favelas em todo o Rio Grande do Sul — afirma.
Programação
Em 2024, mais de 17 mil pessoas passaram pelo evento. A programação reúne personalidades como:
- Samantha Almeida, diretora de marketing da TV Globo
- KL Jay (Racionais MC’s)
- MC Marechal
- MC Soffia
- Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora
- Negra Jaque
- MV Bill
Além disso, a feira abriga:
- batalhas de barbeiros
- desfiles de drag queens
- exposições de grafite e fotografia
- competição de robótica entre Centros da Juventude
- o Hackatchê, que desafia jovens da rede pública a criar soluções para suas comunidades
Serviço
- O que: Expo Favela Rio Grande do Sul 2025
- Quando: 7 e 8 de novembro de 2025
- Onde: Instituto Caldeira (Fábrica Guahyba) — Rua Frederico Mentz, 1606, bairro Navegantes, Porto Alegre
- Entrada gratuita: inscrições e ingressos no site do evento (vagas limitadas)