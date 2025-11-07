Potência das comunidades em foco: Expo Favela 2025 movimenta negócios na Capital

Para esta edição, foram 160 expositores selecionados entre mais de 6 mil inscritos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Expo Favela é o ponto de convergência entre a periferia e o empreendedorismo. Na edição de 2025, a comunidade desceu para o asfalto com força renovada e presença marcante: foram 160 expositores selecionados entre mais de 6 mil inscritos.

Na manhã desta sexta-feira (7), os corredores da Fábrica Guahyba, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, estavam completamente tomados.

Famílias, jovens, profissionais, estudantes e lideranças comunitárias circulavam entre bancadas, trocas de cartões, demonstrações ao vivo, oficinas e rodas de conversa.

A proposta do evento, realizado pela Central Única das Favelas no Rio Grande do Sul (CUFA-RS) com financiamento do governo do Estado e apoio de diversas instituições, vai além da feira.

É um espaço para que ideias, habilidades, trajetórias e resistências possam ser reconhecidas como economia, inovação, criação de valor e transformação social.

A programação, que vai até sábado (8), reúne painéis com grandes nomes do empreendedorismo nacional, apresentações artísticas, mentorias, rodadas de negócios e competições criativas, reforçando a mensagem que atravessa todo o evento: a periferia produz conhecimento, futuro e soluções.

Corpo ativo, mente sã

Carla Silva (D) iniciou o projeto de boxe para mulheres em 2013. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Entre os estandes, uma história chama atenção pela força e pela delicadeza. Carla Silva, 48 anos, técnica de boxe e empreendedora de Esteio, na Região Metropolitana, comanda um centro de treinamento voltado exclusivamente para mulheres.

O projeto começou em 2013 e, desde então, tornou-se um espaço de fortalecimento físico, emocional e comunitário.

— Elas (mulheres) chegavam buscando estética, o emagrecimento. Mas começaram a me contar de outras mudanças: melhora no sono, menos estresse, menos ansiedade. Muitas conseguiram sair de relacionamentos abusivos porque passaram a reconhecer o próprio valor — explica Carla.

Seu trabalho vai além do treino. Ela concede bolsas para mulheres que não podem pagar, vende camisetas para custear o projeto e compartilha responsabilidades financeiras e afetivas com o grupo.

— É uma família. Uma ajuda a outra. Não é só boxe. É o espaço onde elas respiram, extravasam e descobrem que não precisam aceitar o que machuca — ressalta.

Atualmente, cerca de 30 alunas treinam com a educadora física. Muitas, há anos.

— Já vi adolescente que se machucava por conta da depressão virar uma mulher adulta forte. Já vi mulheres de 60 anos descobrirem coragem para recomeçar. Eu sei que o boxe transforma — reafirma Carla.

Beleza como afirmação e identidade

Samantha Corrêa Santos é trancista profissional e atua há duas décadas com técnicas afro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em outro ponto da feira, a atmosfera é de trançar, conversar e reconstruir autoestima. Natural de Gravataí, Samantha Corrêa Santos, 34 anos, é trancista profissional e atua há duas décadas com técnicas afro.

O trabalho começou como brincadeira entre amigas, virou sustento em um momento de desemprego e hoje é base de renda para uma equipe de quatro mulheres.

— Valorizar o cabelo afro é valorizar quem nós somos. Por muito tempo, nos disseram que o certo era o cabelo liso. Hoje, quando eu tranço uma menina, eu vejo ela se reconhecer — explica Samantha.

Na periferia, empreender não é exceção, é regra

Para Rogério dos Santos, coordenador da CUFA-RS, a Expo Favela cumpre um papel fundamental: dar visibilidade àquilo que sempre existiu.

— A periferia sempre foi empreendedora. Sempre criou soluções. O que faltava era reconhecimento, investimento e conexão. A Expo Favela faz essa ponte — destaca.

Neste ano, 10 projetos entre os 160 expositores serão selecionados para receber acompanhamento, bolsas de formação e investimento financeiro durante um ano.

— É oportunidade concreta. É transformação que segue depois que o evento termina — reforça Santos.

Ele projeta ampliar esse impacto no próximo ano. A meta, explica, é alcançar mais iniciativas e fortalecer a rede criada pelo evento.

— Ano que vem, a expectativa é aumentar o número de inscritos e conseguir atender ainda mais gente. A ideia é gerar negócio e ampliar esse olhar de visibilidade, com aplicação real dos investimentos nos empreendedores de periferias e favelas em todo o Rio Grande do Sul — afirma.

Programação

Em 2024, mais de 17 mil pessoas passaram pelo evento. A programação reúne personalidades como:

Samantha Almeida , diretora de marketing da TV Globo

, diretora de marketing da TV Globo KL Jay (Racionais MC’s)

(Racionais MC’s) MC Marechal

MC Soffia

Karine Oliveira , fundadora da Wakanda Educação Empreendedora

, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora Negra Jaque

MV Bill

Além disso, a feira abriga:

batalhas de barbeiros

desfiles de drag queens

exposições de grafite e fotografia

de grafite e fotografia competição de robótica entre Centros da Juventude

entre Centros da Juventude o Hackatchê, que desafia jovens da rede pública a criar soluções para suas comunidades

Serviço