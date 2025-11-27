Petrobras deve anunciar novos navios para o estaleiro de Rio Grande, diz Lula

Previsão é de que cinco novos navios, do tipo gaseiro, sejam anunciados. Portos RS / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (26), que se reunirá com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para tratar do anúncio de novos navios para o estaleiro de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul.

A declaração foi feita durante a tarde, em evento em Brasília que oficializou a liberação de um novo pacote de investimentos para o Estado, incluindo a destinação de R$ 1,7 bilhão em recursos voltados à habitação e a obras estruturais para a prevenção de desastres naturais no RS.

— Estou com a presidente da Petrobras me esperando desde a hora do almoço. Ela vai anunciar mais uns navios para o estaleiro de Rio Grande — antecipou o presidente durante a solenidade.

Presente na cerimônia, a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, vibrou com a notícia e disse que a previsão é de que cinco novos navios, do tipo gaseiro, sejam anunciados.

— Esses navios vão servir de apoio para a própria Petrobras. Serão navios do tipo gaseiro, que são navios de carga de gás. E essa notícia é maravilhosa. Vai aquecer a economia da cidade como um todo. Isso representa mais emprego para as pessoas, aquecimento de toda a cadeia produtiva dessa área da construção naval — disse a prefeita.

A Transpetro não confirmou diretamente a notícia, mas informou que o Estaleiro de Rio Grande construirá um dos módulos de uma licitação pública destinada à aquisição de um total de oito navios gaseiros.

"O estaleiro apresentou o menor preço para o lote B, que contempla cinco navios gaseiros. A licitação integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, lançado pela Transpetro em julho de 2024", diz parte da nota.

O que diz a Transpetro

"A Transpetro informa que o Estaleiro Rio Grande irá construir um dos módulos da licitação pública destinada à aquisição de um total de oito navios gaseiros, com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos. O Estaleiro Rio Grande apresentou o menor preço para o lote B, que contempla cinco navios gaseiros.

A licitação integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, lançado pela Transpetro em julho de 2024 e que já contratou quatro navios da classe handy. A abertura das propostas comerciais ocorreu no final de setembro.