Pesquisa revela qual o melhor horário para aproveitar a Black Friday

Um levantamento realizado pela Promobit, plataforma de ofertas do grupo CASH3, identificou os períodos mais vantajosos para aproveitar os descontos da Black Friday.
A análise, baseada no comportamento das promoções entre 2021 e 2024, avaliou a quantidade média de ofertas publicadas e os percentuais de desconto entre a quinta-feira que antecede a data e a segunda-feira seguinte.
O resultado aponta que o melhor momento para comprar deve ocorrer na virada desta quinta (27) para a sexta-feira (28). Entre 22h e 1h, há o maior volume de promoções e o maior percentual médio de desconto, atingindo 36%.
Para quem não acompanha as ofertas no fim da noite, a tarde de sexta-feira ainda apresenta boas oportunidades, especialmente entre 14h e 17h.
Cyber Monday
Segundo o estudo, o comportamento das ofertas na Cyber Monday, realizada na segunda-feira pós-Black Friday, também merece atenção.
Tradicionalmente voltada para eletrônicos e itens de informática, essa data concentra forte movimento promocional.
A média de ofertas na segunda-feira é 34% superior à registrada no fim de semana, com destaque para os horários das 15h, 17h e 20h.
Melhores horários por categoria de produto
A Promobit também identificou, entre as categorias mais buscadas, os momentos de maior incidência de promoções:
- Roupas e calçados femininos: quinta-feira se destaca, especialmente às 14h e às 22h. Na sexta, o pico ocorre por volta das 17h
- Roupas e calçados masculinos: o melhor horário é entre 18h e 19h, tanto na quinta quanto na sexta-feira
- Smartphones: as ofertas mais relevantes aparecem no início da noite de quinta, entre 18h e 19h, e na virada para a sexta, entre 0h e 1h
- Informática (PCs, notebooks, periféricos): há grande volume de promoções entre 10h da quinta e 1h da sexta, com destaque especial para 22h da quinta-feira
- Eletrônicos de áudio e vídeo (TVs, fones, caixas de som): a janela mais vantajosa vai de 10h da quinta até 1h da sexta, com picos às 22h e à meia-noite
- Eletrodomésticos: o movimento cresce entre 19h e 20h de quinta-feira e volta a subir na virada para a sexta, entre 0h e 1h
- Games: o melhor horário para promoções é 0h de quinta-feira, com outro pico entre 0h e 1h da sexta
O estudo analisou ao todo 480 horas de dados, reforçando que a virada de quinta para sexta permanece como o "horário nobre" da Black Friday, quando as promoções surgem em maior número e tendem a se esgotar rapidamente.