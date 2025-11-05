Pela terceira vez consecutiva, taxa Selic fica em 15% ao ano

A cada 45 dias o Comitê se reúne para definir a taxa básica de juros. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Como já era esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), manteve a taxa Selic em 15% ao ano. A reunião dos membros do Comitê, entre eles o presidente do BC, Gabriel Galípolo, teve início na terça-feira (4) e seguiu até esta quarta-feira (5).

Em junho, a taxa básica de juros foi elevada ao estágio de 15% e foi mantida neste valor também nas reuniões de julho e setembro. A decisão pela manutenção da taxa foi seguida por unanimidade, ou seja, todos os nove membros do Copom votaram pela mesma decisão.

Conforme a nota divulgada pelo BC, o Copom avalia que a estratégia de manutenção da taxa "por período bastante prolongado" é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

Ainda segundo o comunicado, "sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, a decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".

O que é taxa Selic?

A Selic é utilizada para balizar o mercado de crédito geral. Ela serve de parâmetro para todas as outras taxas de juros das mais diversas operações, sejam elas de aplicações e investimentos ou de financiamento imobiliário, por exemplo.

Junto à inflação oficial medida pelo IPCA, a taxa Selic serve para aquecer e garantir a estabilidade da atividade econômica brasileira. Em patamares baixos, possibilita maior tomada de crédito e financiamentos.

Em patamares elevados, ajuda a conter o avanço da variação de preços, já que limita o consumo e, consequentemente, freia a inflação.