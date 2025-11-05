Economia

Banco Central
Notícia

Pela terceira vez consecutiva, taxa Selic fica em 15% ao ano

A reunião dos membros do Comitê de Política Monetária (Copom) teve início na terça-feira e seguiu até o anúncio desta quarta

Caroline Garske

