Economia

Tributação
Notícia

O que muda para o MEI com as novas regras do Imposto de Renda?

A principal alteração é sobre o rendimento tributável. Esta é a parte do lucro que, após descontar a parcela isenta e as despesas do negócio do microempreendedor individual, entra no cálculo do IR

Zero Hora

