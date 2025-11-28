O que muda para o MEI com as novas regras do Imposto de Renda?

A declaração do IR de 2027 irá incorporar todas as mudanças. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A nova legislação do Imposto de Renda, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta-feira (26), traz mudanças para quem é MEI (Microempreendedor Individual), especialmente por conta da ampliação da faixa de isenção para pessoas físicas.

A principal alteração é sobre o rendimento tributável. Esta é a parte do lucro que, após descontar a parcela isenta e as despesas do negócio do microempreendedor individual, entra no cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Na declaração de 2025, quem era MEI precisava declarar IR como pessoa física se os rendimentos tributáveis (lucro menos parcela isenta) ultrapassassem cerca de R$ 33.888 por ano

Com a mudança, quem tiver rendimentos até R$ 5 mil por mês (R$ 60 mil por ano) ficará isento

As obrigações do MEI enquanto pessoa jurídica junto à Receita Federal não foram alteradas com a legislação

Ou seja, com a nova regra, o limite aumenta, o que pode isentar um número maior de MEIs do Imposto de Renda.

Como é realizado o cálculo para definir o rendimento tributável das atividades do MEI

Ser MEI, por si só, não obriga o cidadão a entregar a declaração de pessoa física. De acordo com o professor Jonas Ismael da Silva, coordenador do curso de Ciências Contábeis e do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Unisinos, o empreendedor terá o dever de acertar as contas com a Receita Federal a depender dos valores que irá receber com o seu negócio ao longo do ano-calendário vigente e de outras eventuais fontes de renda, como salário CLT, aluguéis, aposentadoria, etc.

O faturamento máximo permitido para o MEI continua sendo R$ 81 mil por ano

Segundo o especialista, para calcular o rendimento tributável do MEI na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, primeiro é preciso somar toda a receita do ano, subtrair as despesas comprovadas para achar o lucro líquido. Posteriormente, é necessário retirar a parcela isenta, definida de acordo com a atividade do MEI. O que sobra é o valor que entra na declaração.

Passo a passo

O microempreendedor precisa somar todas as vendas realizadas ao longo do ano-calendário, com ou sem nota fiscal. Ou seja, é necessário considerar todos os valores que recebe em Pix, cartão de crédito, débito e em dinheiro.

Depois, deve levar em consideração os gastos que obteve com atividade, como:

aluguel comercial

contas de internet e telefone usados para o negócio

compra de mercadorias, insumos e equipamentos

A orientação é anotar todos os valores e guardar os comprovantes.

Retire a parcela isenta

A Receita Federal realiza uma presunção do lucro e coloca uma parte do faturamento como isenta. O percentual depende do tipo de atividade do seu negócio e corresponde a:

Comércio e transporte de cargas: 8% da receita bruta

Transporte de passageiros: 16% da receita bruta

Serviços gerais: 32% da receita bruta

Chega-se ao rendimento tributável

Portanto, para se chegar ao lucro a ser tributado, o cálculo fica da seguinte forma:

Rendimento Tributável = Lucro Líquido – Parcela isenta (presunção de lucro)

Exemplo no comércio:

Em um cenário hipotético, em que um MEI do setor do comércio garantiu uma receita bruta de R$ 80 mil, mas obteve despesas de R$ 20 mil, chega-se aos seguintes números:

Receita bruta anual: R$ 80 mil

Despesas: R$ 20 mil

Lucro líquido: R$ 80 mil - R$ 20 mil = R$ 60 mil

Parcela Isenta: 80 mil x 8% (lucro presumido) = R$ 6,4 mil

Rendimento tributável = R$ 60 mil - R$ 6,4 mil = R$ 53,6 mil no ano

O MEI obteve um rendimento tributável de R$ 53,6 mil durante o ano, equivalente a uma média de R$ 4.466,00 mensais. Dessa forma, se esse valor total ficar para ele enquanto pessoa física e essa seja a sua única fonte de renda, o microempreendedor ficará isento de pagar o IRPF diante da nova regra do governo federal.

Exemplo em serviços gerais:

Em um outro cenário hipotético, em que um MEI da área de serviços conquistou uma receita bruta de R$ 80 mil e obteve despesas de R$ 20 mil, chega-se aos seguintes números:

Receita bruta anual: R$ 80 mil

Despesas: R$ 20 mil

Lucro líquido: R$ 80 mil - R$ 20 mil = R$ 60 mil

Parcela Isenta: 80 mil x 32% (lucro presumido) = R$ 25,6 mil

Rendimento tributável = R$ 60 mil - R$ 25,6 mil = R$ 34,4 mil no ano

Se o MEI obteve um rendimento tributável de R$ 34,4 mil durante o ano, isso equivale a cerca de R$ 2,86 mil mensais. Ele também ficará isento de pagar o IRPF, caso não tenha outras eventuais rendas que somadas ultrapassem a média de R$ 5 mil no mês.

Impacto para quem é MEI e acumula outras fontes de renda como CLT e aluguéis

Se o MEI tiver um emprego CLT ou outros rendimentos tributáveis (aluguéis, aposentadoria, pensão, etc) que somem acima do limite da isenção, será necessário declarar o Imposto de Renda.

A renda tributável também não é a única condição de obrigatoriedade para declaração do Imposto de Renda. É preciso considerar as regras em vigor no ano de envio da documentação.

Quando as novas regras entram em vigor

A folha de pagamento de janeiro de 2026 já terá retenção com base na nova tabela. Mas, é na declaração do IR de 2027 (ano-base 2026) que todas as mudanças estarão incorporadas.