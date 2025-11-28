O que muda para o MEI com as novas regras do Imposto de Renda?

A nova legislação do Imposto de Renda, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta-feira (26), traz mudanças para quem é MEI (Microempreendedor Individual), especialmente por conta da ampliação da faixa de isenção para pessoas físicas.
A principal alteração é sobre o rendimento tributável. Esta é a parte do lucro que, após descontar a parcela isenta e as despesas do negócio do microempreendedor individual, entra no cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
- Na declaração de 2025, quem era MEI precisava declarar IR como pessoa física se os rendimentos tributáveis (lucro menos parcela isenta) ultrapassassem cerca de R$ 33.888 por ano
- Com a mudança, quem tiver rendimentos até R$ 5 mil por mês (R$ 60 mil por ano) ficará isento
- As obrigações do MEI enquanto pessoa jurídica junto à Receita Federal não foram alteradas com a legislação
Ou seja, com a nova regra, o limite aumenta, o que pode isentar um número maior de MEIs do Imposto de Renda.
Como é realizado o cálculo para definir o rendimento tributável das atividades do MEI
Ser MEI, por si só, não obriga o cidadão a entregar a declaração de pessoa física. De acordo com o professor Jonas Ismael da Silva, coordenador do curso de Ciências Contábeis e do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Unisinos, o empreendedor terá o dever de acertar as contas com a Receita Federal a depender dos valores que irá receber com o seu negócio ao longo do ano-calendário vigente e de outras eventuais fontes de renda, como salário CLT, aluguéis, aposentadoria, etc.
- O faturamento máximo permitido para o MEI continua sendo R$ 81 mil por ano
Segundo o especialista, para calcular o rendimento tributável do MEI na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, primeiro é preciso somar toda a receita do ano, subtrair as despesas comprovadas para achar o lucro líquido. Posteriormente, é necessário retirar a parcela isenta, definida de acordo com a atividade do MEI. O que sobra é o valor que entra na declaração.
Passo a passo
O microempreendedor precisa somar todas as vendas realizadas ao longo do ano-calendário, com ou sem nota fiscal. Ou seja, é necessário considerar todos os valores que recebe em Pix, cartão de crédito, débito e em dinheiro.
Depois, deve levar em consideração os gastos que obteve com atividade, como:
- aluguel comercial
- contas de internet e telefone usados para o negócio
- compra de mercadorias, insumos e equipamentos
A orientação é anotar todos os valores e guardar os comprovantes.
Retire a parcela isenta
A Receita Federal realiza uma presunção do lucro e coloca uma parte do faturamento como isenta. O percentual depende do tipo de atividade do seu negócio e corresponde a:
- Comércio e transporte de cargas: 8% da receita bruta
- Transporte de passageiros: 16% da receita bruta
- Serviços gerais: 32% da receita bruta
Chega-se ao rendimento tributável
Portanto, para se chegar ao lucro a ser tributado, o cálculo fica da seguinte forma:
Rendimento Tributável = Lucro Líquido – Parcela isenta (presunção de lucro)
- Exemplo no comércio:
Em um cenário hipotético, em que um MEI do setor do comércio garantiu uma receita bruta de R$ 80 mil, mas obteve despesas de R$ 20 mil, chega-se aos seguintes números:
- Receita bruta anual: R$ 80 mil
- Despesas: R$ 20 mil
- Lucro líquido: R$ 80 mil - R$ 20 mil = R$ 60 mil
- Parcela Isenta: 80 mil x 8% (lucro presumido) = R$ 6,4 mil
- Rendimento tributável = R$ 60 mil - R$ 6,4 mil = R$ 53,6 mil no ano
O MEI obteve um rendimento tributável de R$ 53,6 mil durante o ano, equivalente a uma média de R$ 4.466,00 mensais. Dessa forma, se esse valor total ficar para ele enquanto pessoa física e essa seja a sua única fonte de renda, o microempreendedor ficará isento de pagar o IRPF diante da nova regra do governo federal.
- Exemplo em serviços gerais:
Em um outro cenário hipotético, em que um MEI da área de serviços conquistou uma receita bruta de R$ 80 mil e obteve despesas de R$ 20 mil, chega-se aos seguintes números:
- Receita bruta anual: R$ 80 mil
- Despesas: R$ 20 mil
- Lucro líquido: R$ 80 mil - R$ 20 mil = R$ 60 mil
- Parcela Isenta: 80 mil x 32% (lucro presumido) = R$ 25,6 mil
- Rendimento tributável = R$ 60 mil - R$ 25,6 mil = R$ 34,4 mil no ano
Se o MEI obteve um rendimento tributável de R$ 34,4 mil durante o ano, isso equivale a cerca de R$ 2,86 mil mensais. Ele também ficará isento de pagar o IRPF, caso não tenha outras eventuais rendas que somadas ultrapassem a média de R$ 5 mil no mês.
Impacto para quem é MEI e acumula outras fontes de renda como CLT e aluguéis
- Se o MEI tiver um emprego CLT ou outros rendimentos tributáveis (aluguéis, aposentadoria, pensão, etc) que somem acima do limite da isenção, será necessário declarar o Imposto de Renda.
- A renda tributável também não é a única condição de obrigatoriedade para declaração do Imposto de Renda. É preciso considerar as regras em vigor no ano de envio da documentação.
Quando as novas regras entram em vigor
A folha de pagamento de janeiro de 2026 já terá retenção com base na nova tabela. Mas, é na declaração do IR de 2027 (ano-base 2026) que todas as mudanças estarão incorporadas.
