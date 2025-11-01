Mutirão nacional de negociação de dívidas com bancos começa neste sábado e segue até dia 30

Chegou a hora de negociar as contas em atraso. Shisu_ka / stock.adobe.com

A 2ª edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira de 2025 está sendo realizada em todo o país a partir deste sábado (1°) até 30 de novembro. O objetivo é auxiliar o consumidor a negociar suas dívidas bancárias e reequilibrar suas finanças. O serviço é gratuito.

Os consumidores poderão negociar dívidas de cartão, cheque especial, empréstimo consignado e outras modalidades de crédito que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia nem estejam prescritas.

Consumidores podem buscar orientações no Procon da Capital. Procon Porto Alegre / Divulgação

Em Porto Alegre, o Procon auxiliará pessoas com dificuldades para negociar com as instituições financeiras. O órgão vai atuar especialmente tirando dúvidas e indicando o caminho a ser feito pelo consumidor no site consumidor.gov.br (veja, mais abaixo, os dias e horários de atendimento presencial do Procon).

Conforme a prefeitura da Capital, o mutirão não é indicado ao consumidor superendividado. Nesses casos, a orientação é para a pessoa procurar ajuda no núcleo do superendividado do Procon.

Todas as informações sobre o mutirão estão disponíveis no portal Meu Bolso em Dia Febraban.

Por sua vez, as dívidas podem ser consultadas no Registrato, que é um sistema do Banco Central.

Saiba mais

A 2ª edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira de 2025 é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o Brasil. Mais de 160 instituições do país participam da ação até 30 de novembro.

Atendimento no Procon

Local : Procon Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 713)

: Procon Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 713) Quando : de segunda-feira a sexta-feira (das 9h às 16h)

: de segunda-feira a sexta-feira (das 9h às 16h) Mais informações : pelo serviço 156, ou por este link

: pelo serviço 156, ou por este Observação: o serviço é gratuito



