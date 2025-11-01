Economia

Contas em atraso
Notícia

Mutirão nacional de negociação de dívidas com bancos começa neste sábado e segue até dia 30

Consumidores poderão procurar orientações no Procon Porto Alegre, que participa da ação principalmente tirando dúvidas e orientando os endividados

André Malinoski

