Economia

Cenário econômico
Notícia

Mesmo com juro mantido em patamar elevado, inflação segue alta no país; entenda por quê

IPCA está acima da meta, mas mostra sinais de descompressão. Especialistas projetam indicador próximo do objetivo do BC até o fim do ano

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS