Mesmo com imbróglio sobre lei estadual, consumidores do RS poderão receber indenização por falta de energia; entenda

Distribuição de energia no RS é fiscalizada pela Agergs, por convênio com a Aneel. Marco Marchiori / Divulgação

Promulgada em agosto pela Assembleia Legislativa, a lei que obriga concessionárias de energia elétrica a indenizarem os consumidores que ficarem mais de 24 horas sem luz no Rio Grande do Sul ainda não está sendo fiscalizada. O texto legal determina que o cumprimento seja verificado pela Agergs, mas, diante da controvérsia jurídica que permeia o texto, a agência reguladora estadual não incluiu a previsão em seu plano de trabalho.

Ainda assim, o ressarcimento está mais próximo dos consumidores. No mês passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma compensação a usuários que ficarem mais de um dia sem o serviço em eventos climáticos extremos. A nova regra ainda está sendo estudada pela Agergs e deve começar a ser fiscalizada no ano que vem.

A norma estadual, proposta pela deputada Adriana Lara (PL), prevê o pagamento de indenização sempre que houver interrupção no fornecimento por falha técnica, manutenção, desastres naturais ou outras circunstâncias. O ressarcimento poderia chegar a 50% do valor de consumo médio da residência.

No entanto, a norma nunca foi efetivamente fiscalizada. Em ofício enviado à Agergs, a Aneel informou que considera a lei inconstitucional e que eventuais penalidades decorrentes de fiscalização da Agergs seriam anuladas em Brasília. A mesma posição já havia sido comunicada pela agência nacional à reportagem de Zero Hora.

— A Aneel emitiu um ofício em resposta à nossa consulta em que diz claramente que neste âmbito, caso a Agergs venha a fiscalizar, a fiscalização será anulada, pois eles entendem que a lei não é constitucional — relatou a presidente da agência estadual, Luciana Luso de Carvalho.

Imbróglio judicial chega ao STF

Em paralelo, a associação das distribuidoras de energia ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que a lei seja declarada inconstitucional. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes mandou o caso para análise do plenário da casa.

No centro do imbróglio está a alegação de que as normas sobre o setor elétrico são de competência federal. A Assembleia, por outro lado, diz que a lei aprovada no Estado trata sobre direito do consumidor.

Na Agergs, o entendimento é de que a nova regra aprovada pela Aneel contempla o cerne do conteúdo da lei estadual, sem abrir margem para questionamentos jurídicos.

A fiscalização da nova regra deverá ser incluída no planejamento da agência estadual para 2026, quando a presidência deve ser exercida pelo conselheiro Marcelo Spilki.