Agonia nos trilhos
Malha ferroviária gaúcha encolheu 75% desde 1997; entenda como estão as discussões para recuperar o modal de transporte

Quando concedido à iniciativa privada, setor contava com 3,8 mil quilômetros. Atualmente são 921 quilômetros. Remoção de estruturas provoca pedido de explicações do MPF à concessionária Rumo

Humberto Trezzi

