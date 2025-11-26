Economia

No Palácio do Planalto
Notícia

Lula sanciona lei que isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

Medida prevê ainda redução gradual para rendimentos até R$ 7.350 e taxação sobre rendas anuais acima de R$ 600 mil

Zero Hora

