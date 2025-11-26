Lula sanciona lei que isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (25) a lei que aumenta para até R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR). Um ato foi realizado para marcar a assinatura no Palácio do Planalto.
A iniciativa é uma das promessas de campanha do presidente Lula e entra em vigor em 2026. Antes de ir a sanção, o texto já havia sido aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados de forma unânime.
Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não compareceram ao evento, alegando agenda cheia.
Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, o projeto cria uma redução gradual do imposto para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00. Quem recebe até esse limite, portanto, pagará proporcionalmente menos imposto.
Pagamento proporcional
- Até R$ 5,5 mil: desconto de 75%
- Até R$ 6 mil: desconto de 50%
- Até R$ 6,5 mil: desconto de 25%
No outro extremo da tabela, o projeto cria uma alíquota mínima de 10% sobre rendas anuais acima de R$ 600 mil e sobre dividendos e lucros distribuídos que ultrapassem R$ 50 mil mensais por pessoa física, encerrando uma isenção vigente desde 1996.