Lula sanciona lei que isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

Iniciativa é uma das promessas de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A iniciativa é uma das promessas de campanha do presidente Lula e entra em vigor em 2026. Antes de ir a sanção, o texto já havia sido aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados de forma unânime.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não compareceram ao evento, alegando agenda cheia.

Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, o projeto cria uma redução gradual do imposto para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00. Quem recebe até esse limite, portanto, pagará proporcionalmente menos imposto.

Pagamento proporcional

Até R$ 5,5 mil: desconto de 75%

Até R$ 6 mil: desconto de 50%

Até R$ 6,5 mil: desconto de 25%