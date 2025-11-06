Lula comemora aprovação de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil: "Dia histórico"

Projeto foi promessa de campanha de Lula. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comemorar a aprovação unânime pelo Senado do projeto de lei que ampliou a isenção do imposto de para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Em seu perfil no X, Lula definiu esta quarta-feira (5) como um "dia histórico", além de agradecer ao relator do texto no Senado e ao presidente da Casa, senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Davi Alcolumbre (União-AP).

"Uma vitória da democracia e da justiça social. É o Governo do Brasil do lado do povo brasileiro", festejou. O projeto foi uma promessa de campanha de Lula.

O projeto agora segue para a sanção do próprio presidente Lula.

Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil ao mês, o projeto cria uma redução gradual do imposto para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Quem ganha até esse limite, portanto, pagará proporcionalmente menos imposto.

Descontos:

Até R$ 5,5 mil - Desconto de 75%

Até R$ 6 mil - Desconto de 50%

Até R$ 6,5 mil - Desconto de 25%