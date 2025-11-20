Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master. Reprodução / Daniel Vorcaro / Linkedin

Em decisão nesta quinta-feira (20), a Justiça Federal manteve a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master preso por suspeita de fraude bilionária com emissão de falsos títulos de crédito.

Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Solange Salgado da Silva rejeitou pedido de liminar de liberdade da defesa do banqueiro. Um habeas corpus também foi enviado, mas ainda não tem data para ser analisado.

Vorcaro foi preso na noite de segunda-feira (17) pela Polícia Federal (PF). Ele estava no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para o Exterior em um avião particular avaliado em R$ 200 milhões. A aeronave foi apreendida pela PF.

O banqueiro é suspeito de integrar um esquema de fraude na emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Sócio de Vorcaro, Augusto Lima também foi detido.