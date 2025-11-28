Economia

São Paulo
Notícia

Justiça determina soltura do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro; empresário vai usar tornozeleira eletrônica

A defesa argumentou que não havia elementos concretos que justificassem a prisão preventiva. Outros quatro executivos do banco também foram soltos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS