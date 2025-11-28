Justiça determina soltura do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro; empresário vai usar tornozeleira eletrônica

Ele estava preso no Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos. Reprodução / Daniel Vorcaro / Linkedin

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região autorizou, nesta sexta-feira (28), a soltura do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Ele estava preso no Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, após ter sido transferido para o local na segunda-feira (24).

Outros quatro executivos do banco também foram soltos. Os cinco terão que usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas restritivas durante a investigação do suposto esquema de fraude.

No pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa argumentou que não havia elementos concretos que justificassem a prisão preventiva, nem indícios de que Vorcaro pudesse interferir na investigação. Os advogados também sustentaram que não existe risco de reincidência, já que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição. As informações são do g1.

"A situação financeira do Banco Master está sob controle com a liquidação determinada pelo Bacen. O cliente não tem mais qualquer influência sobre a empresa, não podendo adotar medidas para alterar o quadro econômico", afirmou a defesa.

Vorcaro foi preso em 17 de novembro pela Polícia Federal (PF). Ele estava no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para o Exterior em um avião particular avaliado em R$ 200 milhões. A aeronave foi apreendida pela PF.

O banqueiro é suspeito de integrar um esquema de fraude na emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Sócio de Vorcaro, Augusto Lima também foi detido.

No dia em que foi preso, Vorcaro havia fechado acordo com o Grupo Fictor para vender o Banco Master. No dia 18 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição, o que impossibilita o avanço do acordo.

Quem são os outros quatro presos