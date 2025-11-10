Economia

Dívida superior a R$ 15 bi

Justiça decreta falência da Oi e liquidação dos ativos

Por enquanto, a operação da Oi ficará com um dos administradores judiciais do processo, o escritório Preserva-Ação

Estadão Conteúdo

Circe Bonatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS