Economia

Vai para a sanção presidencial
Notícia

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e taxação para quem ganha mais de R$ 600 mil 

A proposta também estabelece desconto regressivo para pessoas com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS