IPCA recua e fica em 0,09%, menor resultado para o mês de outubro desde 1998

A queda foi puxada pela redução do preço da energia elétrica. Daniel Marenco / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil, recuou e ficou em 0,09% em outubro, 0,39 pontos percentuais abaixo do registrado em setembro (0,48%).

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira (11). O IPCA acumula alta de 3,73% em 2025. Nos últimos 12 meses, o índice é de 4,68%.

Esse resultado é o menor para um mês de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%. No ano, a inflação acumula alta de 3,73% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,68%. Em outubro de 2024, a variação havia sido de 0,56%.

A queda no índice foi puxada pela redução do preço da energia elétrica residencial, que integra do grupo de Habitação, que caiu 2,39%, impulsionado pela mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, vigente em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1.

— Isso, aliado à queda no grupo Habitação contribuíram para a desaceleração observada. A título de ilustração, o resultado do índice de outubro sem considerar o grupo dos alimentos e a energia elétrica ficaria em 0,25% — explica Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.