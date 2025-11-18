Herdeiros já podem pedir devolução de descontos indevidos do INSS; veja o passo a passo

Familiares poderão pedir o ressarcimento dos valores retidos entre março de 2020 e março de 2025. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

O governo federal abre na quarta-feira (19) o processo para que herdeiros e pensionistas solicitem a devolução de valores descontados indevidamente de benefícios de aposentados e pensionistas já falecidos.

A medida atende vítimas da fraude identificada pela Operação Sem Desconto, deflagrada em abril, que revelou cobranças irregulares feitas por associações e entidades por meio de filiações falsas.

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cerca de 800 mil beneficiários já haviam morrido quando o esquema veio à tona, totalizando aproximadamente R$ 700 milhões em descontos indevidos nas contas dessas pessoas.

Agora, os familiares poderão pedir o ressarcimento dos valores retidos entre março de 2020 e março de 2025.

Quem pode pedir a devolução?

Existem duas situações possíveis:

O beneficiário falecido deixou pensão : quem faz o pedido é o pensionista

: quem faz o pedido é o O beneficiário falecido não deixou pensão: quem faz o pedido é o herdeiro, após ter sua condição reconhecida pelo INSS

A seguir, veja como funciona cada caso:

Para pensionistas

Se o benefício do falecido se transformou em pensão por morte, o titular da pensão poderá pedir a devolução diretamente, sem necessidade de comprovar hereditariedade.

O pedido pode ser feito por:

Meu INSS

Central 135

PrevBarco

Agências dos Correios

O valor devolvido será dividido entre todos os pensionistas daquele mesmo benefício.

Para herdeiros

Quando o falecido não deixou pensão por morte, o processo exige duas etapas:

O primeiro passo é ter o reconhecimento como herdeiro. Antes de pedir o ressarcimento, o INSS precisa confirmar que o solicitante é herdeiro legítimo. A comprovação é feita pelo Meu INSS.

No Meu INSS, siga o caminho:

Acesse "Consultar Descontos de Entidades Associativas"

Clique em "Consultar Descontos — Benefício de Pessoa Falecida — para o Sucessor ou Herdeiro"

Selecione "Pedir Análise"

Documentos exigidos:

Escritura pública ou alvará judicial que contenha autorização explícita para contestar os descontos em nome dos herdeiros

ou que contenha autorização explícita para contestar os descontos em nome dos herdeiros Documento de identificação do solicitante

do solicitante Comprovante de endereço atualizado

Caso o usuário tenha dúvidas sobre o envio, a Central 135 pode ajudar.

O segundo passo é solicitar a devolução dos valores. Após a análise e o reconhecimento da condição de herdeiro, o pedido de devolução já pode ser feito. As opções são:

Meu INSS

Central 135

Agências dos Correios

PrevBarco

Dentro do Meu INSS, o passo a passo é:

Entre em "Consultar Pedidos"

Localize o protocolo "Cadastrar Sucessor/Herdeiro — Descontos de Entidades Associativas"

Clique novamente em "Consultar Descontos de Entidades Associativas"

Confira a lista de descontos

Marque aqueles que não foram autorizados

Preencha os dados solicitados

Finalize em "Enviar Declaração"

Assim como no caso dos pensionistas, o valor será dividido entre todos os herdeiros reconhecidos.

O que os familiares devem fazer agora

Se você é pensionista ou herdeiro de alguém que teve descontos de entidades associativas no benefício, o momento é de:

Checar se há descontos registrados

Organizar documentos necessários

Acessar o Meu INSS e iniciar o processo

e iniciar o processo Não deixar para a última hora, mesmo com o prazo estendido até 2026