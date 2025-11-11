Governo vai prorrogar até 2026 prazo para pedido de ressarcimento do INSS

Adesão ao acordo proposto pelo INSS pode ser feita via app, telefone 135 ou agências dos Correios. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

O governo federal irá prorrogar por 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão será oficializada nesta terça-feira (11) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O prazo original se encerraria nesta sexta-feira (14), mas será reajustado para 14 de fevereiro.

O anúncio foi feito na segunda-feira (10) pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Pimenta afirmou que a medida tem o objetivo de garantir que todos os afetados possam registrar seus pedidos e sejam ressarcidos de forma simplificada, sem necessidade de ação judicial.

— Temos que fazer um esforço de esclarecimento, porque muitos aposentados não perceberam que foram roubados — disse.

Mais de 6 milhões de beneficiários contestaram cobranças, de acordo com dados atualizados pelo INSS nesta segunda-feira. Ao todo, mais de 4,8 milhões de brasileiros estão aptos a receber o ressarcimento.

O número de pessoas que já recebeu o dinheiro de volta após aceitar o acordo chegou a 3,7 milhões, em valores que somam R$ 2,5 bilhões.

Contestação de valores e adesão ao acordo

O prazo para contestação dos descontos indevidos vai, pelo menos, até o dia 14 de novembro. A adesão ao acordo ainda continuará disponível depois dessa data.

Disponível desde 11 de julho, a adesão ao acordo de ressarcimento é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais. Trata-se de requisito para garantir a devolução dos valores diretamente na conta do beneficiário sem necessidade de ação judicial.

Tanto a contestação de valores descontados quanto a adesão ao acordo podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente, nas agências dos Correios.

Como contestar os valores descontados pelo app Meu INSS

Informe CPF e senha cadastrada;

Vá para “Do que você precisa?” e digite: “Consultar descontos de entidades”;

Caso haja descontos, marque se foram ou não autorizados;

Informe e-mail e telefone e declare se os dados são verdadeiros;

Confirme na opção “Enviar Declarações”.

Como aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS:

Acesse o app com CPF e senha cadastrados; Vá até "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir Exigência"; Role a tela até o último comentário, leia com atenção e selecione "Sim" no campo "Aceito receber"; Clique em "Enviar"; Aguarde o pagamento.

Como funciona o processo de adesão ao acordo:

Primeiro, o beneficiário precisa contestar o desconto indevido (via aplicativo Meu INSS, telefone 135 ou agências dos Correios); A entidade tem até 15 dias úteis para responder; Se não houver resposta, o sistema libera a opção para aderir ao acordo.

Se a entidade responder, o beneficiário será notificado e poderá:

Aceitar a justificativa;

Contestar por suspeita de falsidade ideológica;

Declarar que não reconhece a assinatura.