Governo brasileiro celebra redução de tarifas dos EUA: "Voltamos à boa diplomacia"

O governo brasileiro reagiu positivamente à ordem executiva publicada nesta sexta-feira (14) pela Casa Branca, que diminui tarifas sobre café, carne, açaí e algumas frutas tropicais frescas ou congeladas.
O assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, classificaram a decisão do governo Donald Trump como uma boa notícia, mas destacaram que seguem atentos aos itens que permanecem com tarifas elevadas.
Os ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das Relações Exteriores e da Agricultura analisam os detalhes da medida para definir posicionamento oficial.
Amorim ressaltou ao g1 que a redução para café e carne não foi exclusiva para o Brasil, mas comemorou o impacto positivo.
— É uma boa notícia para nossos produtores e para os consumidores norte-americanos. Espero que venham outras medidas que favoreçam produtos manufaturados, como calçados e máquinas — afirmou.
Em entrevista à Globonews, Fávaro disse que reuniu sua equipe para avaliar os efeitos da decisão.
— Voltamos à boa diplomacia, ao diálogo, à amizade de 200 anos. O diálogo voltou — declarou.
O ministro acrescentou que a pasta ainda analisa com atenção quais itens foram contemplados e mantém vigilância sobre produtos como madeira e mel, que podem ser incluídos em futuras negociações.