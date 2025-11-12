Governador da Califórnia chama tarifaço contra o Brasil de "tarifas do Bolsonaro" e diz que medida é ilegal

Governador está presente no Brasil para a COP30. PATRICK T. FALLON / AFP

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse nesta terça-feira (11) que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil é uma "piada e uma abominação" e ainda afirmou que a medida é ilegal. Ele falou com jornalistas depois de participar da COP30, cúpula das Nações Unidas para mudança climática, na capital paraense.

Newsom chamou as taxas extras sobre produtos brasileiros de "tarifas do Bolsonaro" e não confirmou se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua passagem pelo país.

— Eu tenho sido bem claro. Estas tarifas sobre o seu país são uma piada. São uma abominação. Quero dizer, as tarifas do Bolsonaro. Vamos apenas estabelecer o que elas são. Nós temos um superávit comercial com vocês. É absurdo. São tarifas ilegais — disse.

A tarifa adicional de 40% imposta sobre produtos brasileiros foi justificada majoritariamente por motivos políticos — incluindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Gavin Newsom no Brasil

Newsom tomou kombucha de açaí e provou cupuaçu liofilizado. MAURO PIMENTEL / AFP

Na segunda-feira (10), durante um evento em São Paulo, Gavin Newsom criticou a decisão de Trump de não comparecer à COP e afirmou que se trata de uma guerra ideológica.

— Estou aqui (no Brasil) por conta da ausência de qualquer liderança do governo dos EUA, é um vácuo. É de deixar o queixo caído. Nem um representante, nem um espectador para tomar notas foi levado a Belém. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo Biden — disse Newsom.