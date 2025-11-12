Economia

Oposição a Trump

Governador da Califórnia chama tarifaço contra o Brasil de "tarifas do Bolsonaro" e diz que medida é ilegal

O democrata Gavin Newsom também criticou a ausência do governo dos EUA na COP30

Estadão Conteúdo

Mateus Maia e Renan Monteiro, enviados especiais

