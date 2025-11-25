Gov Expo Summit 2025: painel aborda sinergia entre municípios como ponte para desenvolvimento 

Painel abordou oportunidades das ações de fomento no âmbito dos municípios. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A gestão pública nos âmbitos local, regional e nacional, com o seu embrião de desenvolvimento nos municípios, norteou debates nesta terça-feira (25) durante a segunda edição do Gov Expo Summit. Com o tema “Desenvolvimento para todos”, o evento reúne até amanhã gestores públicos e privados para discutir os desafios e as oportunidades das ações de fomento.

Presidente do Global Gov, instituto dedicado à administração pública que realiza o evento, o ex-deputado federal e ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior falou da importância de uma “co-construção” das políticas públicas. Para o gestor, o desenvolvimento só ocorre quando todas as esferas estão interligadas, o que, na prática, concorre com dificuldades “tremendas”.

— O propósito talvez seja o maior diferencial das gestões públicas. É muito importante a construção de pontes políticas, mas sem propósito não adianta nada — disse Marchezan sobre a troca de experiências de visão global aplicadas às realidades locais.

Representando o governador Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado Ernani Polo abriu o primeiro painel da manhã discutindo desafios do desenvolvimento das cidades. Os municípios são responsáveis por acolher investimentos, e o trabalho de governança está diretamente ligado à gestão e à aplicação dos recursos com olhar de futuro, destacou Polo.

— No fim o que queremos é o desenvolvimento do Estado, e o sucesso dos municípios é o sucesso do Estado. É nesta linha que estamos trabalhando para produzir bons resultados — afirmou o secretário.

Polo falou da importância de um local criar condições de investimento, o chamado ambiente de negócios, o que abarca uma série de ações para que haja atratividade. Os esforços vão além da questão tributária, diz Polo, e incluem boa segurança pública, equilíbrio fiscal, educação e inovação, com a qualificação de capital humano.

Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, agência gaúcha de fomento, falou das iniciativas que estão sendo conduzidas no âmbito estadual. Em atividade há quase um ano, a Invest RS é uma estrutura privada administrada pelo Estado que se encarrega de divulgar o potencial gaúcho em várias frentes. A agência permite atrair potenciais investimentos e investidores, promovendo uma agenda positiva do RS.

— Começamos a perceber que muitos municípios tinham a intenção de se aperfeiçoar, mas não sabiam como. E notamos que tinha a oportunidade de ajudar essas regiões a buscar investimento — disse Prikladnicki sobre uma das ações de desenvolvimento regional aplicadas pela Invest RS.

A primeira fase do programa capacitou 351 gestores municipais e quase metade dos municípios gaúchos, representando 79% do PIB do Estado neste universo. A prospecção desses locais, afirma o gestor da Invest RS, tem o papel de fazer entender onde estão os ativos e como impulsioná-los para novos negócios.

Participaram também do painel, como mediador, o presidente do Fórum Permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento, Inovação e Trabalho do RS, Rafael Jacques de Oliveira, e Caio Tomazeli, secretário de Estado da Comunicação.

Tomazeli defendeu que a estratégia de desenvolvimento passa por uma compreensão sobre a capacidade do Rio Grande do Sul de entregar futuro. Mesmo em meio a crises, o Estado mostra que tem condições de gerar desenvolvimento e resultado, diz. Pensar temas fundamentais como alavancas de crescimento, como o turismo, permitem criar oportunidades estratégicas para diversas regiões. É um desenvolvimento que gera emprego, trabalho e fomenta a economia em todas as suas esferas.

A programação do evento segue nesta terça e quarta-feira (26), no espaço de eventos do Pontal Shopping, na Capital. As inscrições são gratuitas.

Gov Expo Summit

Quando: 25 e 26 de novembro

25 e 26 de novembro Onde: Vista Pontal – Pontal Shopping, Porto Alegre

Vista Pontal – Pontal Shopping, Porto Alegre Horário: no dia 25, das 8h30min às 17h; no dia 26, das 8h30min às 13h

no dia 25, das 8h30min às 17h; no dia 26, das 8h30min às 13h Inscrições: govexposummit.com.br/