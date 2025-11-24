Gov Expo Summit 2025 discute desenvolvimento em Porto Alegre; veja como participar

Em 2024, evento reuniu 50 painelistas em sua edição de estreia. Marcos Negelstein / Agência Preview/Divulgação

Iniciativas de desenvolvimento local, regional e nacional serão tema de encontro sediado a partir desta terça-feira (25), em Porto Alegre, no Gov Expo Summit 2025. Com o tema “Desenvolvimento para todos”, o evento vai reunir gestores públicos e privados para discutir os desafios e as oportunidades das ações de fomento.

Idealizado pelo GlobalGov, instituto colaborativo dedicado à administração pública, o evento conta com parceria estratégica com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e da agência gaúcha de desenvolvimento Invest RS.

Nos painéis, serão discutidas questões que envolvem tecnologia, finanças, políticas públicas, infraestrutura e educação. A pluralidade do conceito de desenvolvimento e a importância da inovação estarão entre os temas.

Leia Mais Governo estadual apresenta plano para guiar desenvolvimento do RS nos próximos anos

O encontro pretende conectar gestores, empresários, especialistas e sociedade civil em torno dos temas. Conforme a organização, o objetivo do evento é trazer uma perspectiva global para a solução de problemas locais, ampliando a troca de experiências.

Participam dos debates nomes como Maria Candida Langbauer, estrategista sênior com atuação de 20 anos em desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs, Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, e Marcus Rossi, CEO do Gramado Summit, entre outros.

A programação do Gov Expo Summit 2025 vai até quarta-feira (26), no espaço de eventos do Pontal Shopping, na Capital. As inscrições são gratuitas.

Em sua edição de estreia, em 2024, o evento reuniu 50 painelistas, de diversas áreas.

Gov Expo Summit

Quando: 25 e 26 de novembro

25 e 26 de novembro Onde: Vista Pontal – Pontal Shopping, Porto Alegre

Vista Pontal – Pontal Shopping, Porto Alegre Horário: no dia 25, das 8h30min às 17h; no dia 26, das 8h30min às 13h

no dia 25, das 8h30min às 17h; no dia 26, das 8h30min às 13h Inscrições: govexposummit.com.br/