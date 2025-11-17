Fictor Holding anuncia compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões 

A operação ainda depende da aprovação do Banco Central. Marcello Casal Jr / Agência Brasil/EBC

A Fictor Holding Financeira informou nesta segunda-feira (17) que adquiriu o Banco Master. A operação foi realizada em conjunto com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, que administra mais de US$ 100 bilhões em ativos.

O negócio prevê um aporte imediato de R$ 3 bilhões para reforçar a estrutura de capital do banco, conforme comunicado ao mercado. A Fictor integra um conglomerado com atuação em setores como alimentos, energia, imóveis, gestão de recursos e meios de pagamento. O grupo, patrocinador do Palmeiras, afirma possuir cerca de 30 empreendimentos que somam mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,2bilhões).

Com a conclusão da transação, a holding assumirá 100% das ações que pertenciam a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que deixará a instituição. A operação ainda depende da aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As informações são da Folha de S. Paulo.

O acordo não inclui o Will Bank nem o Banco Master de Investimentos, que estão sendo negociados separadamente com outros grupos.

Segundo Rafael Góis, sócio da Fictor, a aquisição marca a entrada da empresa no setor financeiro brasileiro:

"Seguimos alinhados às melhores práticas de governança, com foco na distribuição de produtos sólidos e desenhados para responder com precisão às demandas do mercado nacional. Mantemos o que sempre guiou nossa trajetória: investir na economia real", afirmou em nota.

Em setembro, o Banco Central vetou uma tentativa do BRB (Banco de Brasília) de comprar o Master em um acordo que envolvia R$ 23 bilhões em ativos. A autoridade monetária apontou riscos de sucessão na operação.