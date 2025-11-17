Economia

Negociação
Notícia

Fictor Holding anuncia compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões 

Com a conclusão da transação, o grupo assumirá 100% das ações que pertenciam a Daniel Vorcaro, fundador que deixará a instituição

