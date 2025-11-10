Economia

Potência da comunidade
Notícia

Expo Favela 2025 movimenta R$ 20 milhões e reúne mais de 20 mil pessoas em Porto Alegre

Durante os dois dias do evento, os corredores da Fábrica Guahyba, no Instituto Caldeira, foram completamente tomados

Leonardo Martins

