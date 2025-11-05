Economia

Para evitar golpes

Empresas de telemarketing deverão ser identificadas em chamadas a partir deste mês

De acordo com a Anatel, cerca de 350 "grandes chamadores" devem ser afetados pela medida; agência descartou a retomada do prefixo 0303

Estadão Conteúdo

Redação

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS