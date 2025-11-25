Economia

Efeitos do tarifaço
Em evento na Fiergs, ex-secretário de Comércio Exterior aponta efeitos de "política econômica errática" de Trump no mercado

Welber Barral participou do 1º Congresso Brasileiro de Comércio Exterior, em Porto Alegre. Encontro debate relações da indústria com clientes internacionais

Anderson Aires

