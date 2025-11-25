Em evento na Fiergs, ex-secretário de Comércio Exterior aponta efeitos de "política econômica errática" de Trump no mercado

Para Barral, nova política dos EUA provoca mudança acelerada nas dinâmicas comerciais. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

As mudanças na geopolítica mundial e o papel dos Estados Unidos nesse processo dominaram um debate na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (25). O ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil Welber Barral e o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Luciano D'Andrea, que mediou a palestra, discorreram sobre temas como efeitos do tarifaço no Brasil, aumento das políticas bilaterais após a elevação do protecionismo mundial e necessidade de o Brasil ser melhor compreendido no Exterior.

O painel integra o 1º Congresso Brasileiro de Comércio Exterior, realizado pela Fiergs, em Porto Alegre. O evento, que segue na quarta-feira (26), reúne mais de 30 palestrantes. Além de Barral, o diretor do Departamento de Integração Física e Digital da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), Rafael Laurentino, autoridades e outros especialistas estão entre os painelistas.

Entre os temas principais estão mudanças geopolíticas, inteligência artificial e sustentabilidade, com discussões e troca de ideias que visam impulsionar as vendas externas do setor produtivo gaúcho e brasileiro.

Protecionismo e aumento dos acordos bilaterais

Atual presidente do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Investimento e Sustentabilidade (IBCIS), Barral destacou que a nova política do governo dos Estados Unidos sobre tarifas contra parceiros comerciais provoca uma mudança acelerada nas dinâmicas do comércio internacional. Isso gera um efeito contraditório, com o aumento do protecionismo seguido da elevação de acordos bilaterais. Barral diz que isso não significa uma causa positiva, mas sim um efeito natural.

— A grande verdade é que a imprevisibilidade e a política econômica errática do governo americano fazem com que todo mundo tente diminuir a dependência com relação ao mercado americano.

A dificuldade de o Brasil ganhar colocações na lista de prioridades dos Estados Unidos também é um desafio que precisa ser vencido, segundo Barral. O ex-secretário de Comércio Exterior destaca que, ao ir a Washington, além da ignorância sobre o Brasil, é possível verificar a baixa relevância do país dentro da pauta comercial americana.

Trazendo a conversa para a sequência das tratativas sobre o tarifaço, Barral estima que a continuidade da negociação vai ser complexa, aumentando a necessidade de o Brasil se posicionar melhor:

— Terras raras são um tema relevante. É fundamental para um país como o nosso, que tem 25% das reservas de terras raras do mundo, saber negociar — pontua.

Sobre os motivos para o aumento do protecionismo americano no segundo mandato de Trump, Barral entende que ressentimento é uma palavra-chave. Isso porque a geração do presidente americano parece não aceitar a desindustrialização pela qual o país passou nos últimos anos e tenta reverter esse cenário por meio dessa política externa controversa.

Como boa parte dos produtos industriais manufaturados ficou de fora do alívio do tarifaço, registrado nas últimas semanas, as empresas brasileiras e gaúchas vão precisar pressionar o governo brasileiro por avanço nas negociações e também intensificar a busca por novos mercados, segundo Barral. Ele estima uma melhora nessa situação para o primeiro semestre do ano que vem.

Competitividade

O Brasil não convive apenas com problemas externos. A falta de reformas estruturais ao longo dos últimos anos e gargalos de infraestrutura também são problemas que precisam ser vencidos para avanço da indústria e de outros setores, segundo Barral:

— A reforma tributária vai ser uma revolução lenta, mas vai ser uma revolução. Mas a grande tarefa para nós termos competitividade é interna. O Brasil tem a logística mais cara do mundo e tem a questão do imediatismo, de apagar incêndios toda hora.

Nesse sentido, ele reforça que é preciso cobrar e pressionar o Congresso pelo andamento de pautas que caminhem nesse sentido, com menos burocracias e amarras para o desenvolvimento.

O evento

Claudio Bier, presidente da Fiergs, destacou focos do evento. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

O 1º Congresso Brasileiro de Comércio Exterior busca, entre outros pontos, aprimorar as relações da indústria com clientes internacionais e apoiar a busca por novos mercados em um contexto internacional em transformação.

Na abertura do evento, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, destacou que o evento vai girar em torno de quatro temas fundamentais:

geopolítica

tecnologia e inovação

clima

política de comércio exterior

— As recentes transformações e incertezas tornam ainda mais importante discutir formas de aumentar a presença de nossos produtos em todo o mundo. Isso passa pela diversificação de mercados, pelo fortalecimento de parceiros comerciais, pela adaptação frente às questões de sustentabilidade — pontuou Bier.

Auxílio a pequenos negócios nas vendas externas

O debate sobre como impulsionar pequenas e médias empresas no comércio exterior, com o auxílio de agências de investimentos e outras entidades, também fez parte deste primeiro dia de evento.

O assunto foi discutido por Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, agência de investimentos do Estado; Gabriel Isaacsson, representante da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil); e Lucas Fröhlich Benites, analista de Competitividade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado (Sebrae-RS).

Inteligência de mercado para apoiar as empresas nas tomadas de decisão e reforço na qualificação para mais assertividade nos negócios com clientes internacionais estão entre os principais temas citados pelos palestrantes.

O presidente da Invest RS destacou que é importante olhar para essas organizações como um caminho para aprimorar a inserção em novos mercados. A importância de buscar mercados globais, mesmo que o negócio não esteja conseguindo a atuação desejada no mercado interno, também foi citada no debate. Isso porque, em alguns casos, determinados produtos que esbarram em normas brasileiras podem ter caminho mais fluido lá fora.

Normas e sustentabilidade

As novas exigências da União Europeia, barreiras técnicas e outros pontos envolvendo sustentabilidade também foram discutidos em painel mediado pela analista de Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Pietra Mauro, e com as presenças de Leonardo de Zorzi, membro da Fiergs e presidente do Sindimadeira-RS, sindicato que representa indústrias de madeira a móveis, e Ricardo Andrade, assessor técnico e de sustentabilidade do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Os painelistas debateram as barreiras nesse processo e como isso implica, principalmente, nas operações de pequenos e médios negócios. Estratégias para vencer esses desafios e aumentar a competitividade internacional nesse ambiente centralizam o debate.