Dono do Master tentou fugir para o Exterior em jatinho e foi preso pela PF no aeroporto

Operação de venda do Banco Master foi suspensa nesta terça-feira após decisão do Banco Central. Banco Master / Divulgação

A Polícia Federal (PF) monitorou os passos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, antes de deflagrar a operação desta terça-feira (18) para apurar crimes envolvendo a gestão do banco. Na véspera da operação, porém, os investigadores detectaram que Vorcaro organizava uma tentativa de fuga ao Exterior por meio do Aeroporto de Guarulhos.

A suspeita é que a informação do mandado de prisão já tinha vazado para o dono do banco e ele buscava escapar do cumprimento da ordem. Procurada, a defesa do empresário ainda não se manifestou.

Os investigadores tiveram de antecipar o cumprimento da prisão de Vorcaro antes mesmo de deflagrar a operação. Na noite de segunda-feira (17), o dono do Banco Master tentou embarcar em um jatinho particular com destino ao Exterior. Porém, foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto, onde recebeu a ordem de prisão, por volta das 22h.

Vorcaro foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. Na manhã desta terça, a corporação foi às ruas para deflagrar o restante da operação. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Outro alvo de prisão, Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Master, também não foi encontrado em sua casa pela PF no momento da deflagração, mas foi preso pouco depois.

A suspeita da investigação é que o banco Master fabricou carteiras falsas de crédito para vendê-las ao BRB. São investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, dentre outros.