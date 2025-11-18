Economia

Véspera de operação

Dono do Master tentou fugir para o Exterior em jatinho e foi preso pela PF no aeroporto

Daniel Vorcaro foi encontrado no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar em um jatinho particular

Estadão Conteúdo

Aguirre Talento e Fausto Macedo

