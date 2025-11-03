Dólar acumula queda de quase 13% no ano; entenda por que e como isso afeta investimentos

Na sexta-feira (31), último dia útil de outubro, o dólar comercial fechou o dia em R$ 5,38. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

Após uma reta final de 2024 marcada por altas recordes em meio à insatisfação do mercado com a política fiscal do governo, o dólar acumula queda de quase 13% no Brasil neste ano. Mesmo com oscilações ao longo do ano na esteira de ruídos internos e externos, a cotação da moeda americana apresenta descompressão no país em 2025.

Perda de força do dólar ao redor do mundo diante da política externa dos Estados Unidos e efeito de base de comparação ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas.

Nos investimentos, o real mais valorizado tem efeitos diversos sobre cada tipo de ativo.

Na sexta-feira (31), último dia útil de outubro, o dólar comercial fechou o dia em R$ 5,380. O montante é bem abaixo dos R$ 6,180 registrados no último dia útil de 2024. Ou seja, o valor do dólar caiu 12,94% nesse intervalo de 10 meses.

Rodolpho Sartori, economista da Austin Rating, afirma que um dos fatores que explicam a valorização do real frente ao dólar neste ano é a política externa de Donald Trump durante o segundo mandato, com ações como o tarifaço contra parceiros comerciais:

— Essa política econômica errática, onde ele avança para um lado, recua, avança para um lado, recua, que vem ocorrendo desde que ele foi eleito, praticamente, tem gerado incerteza nos mercados. E tem outros mercados que têm oferecido bons retornos, e o Brasil é um deles, que oferece 15% de juros praticamente ao ano. Então, essa incerteza muito grande gerada pelos Estados Unidos aparece como fator principal.

O economista da Austin Rating reforça que esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Ele lembra que o dólar se desvalorizou ao redor do globo como um todo.

Além dessa perda de força da moeda americana contra outras divisas, Sartori afirma que o efeito de base de comparação também pesa na queda de 13% no câmbio neste ano no Brasil. Como o dólar valorizou muito no fim do ano passado diante da insatisfação de alguns setores em relação ao pacote de corte de gastos do governo federal, o câmbio teve grande espaço para descompressão neste ano.

Efeito na economia

Sartori lembra que dólar mais baixo afeta as importações e tende a diminuir a inflação. Como exemplo, cita a queda recente nos preços dos alimentos, que também foi impulsionada pela safra positiva no Brasil neste ano.

— A valorização da moeda faz com que a inflação desacelere ou diminua — pontua.

Já no âmbito da atividade econômica e das empresas, o economista afirma que o quadro é mais complexo, porque o juro ainda em patamar elevado freia o avanço e os investimentos nesse sentido diante de custos mais elevados.

Impacto em investimentos

Mudanças no câmbio também costumam afetar os investimentos no país. Fernando Siqueira, estrategista-chefe da Eleven, empresa de investimentos financeiros, afirma que, na renda variável, que pega ativos em bolsa, os efeitos são, principalmente, dois:

quem investe em empresas com foco em exportação, pode ter retorno menor, uma vez que esses negócios tendem a sofrer mais com dólar menos valorizado;

quem opera com papéis de companhias com foco no mercado interno costuma levar vantagem, porque o real fortalecido melhora o desempenho desses negócios e, consequentemente, o retorno.

— Pelo lado exportador, temos exemplos principalmente do ramo de papel e celulose, que tiveram um desempenho bem ruim. Do outro lado, as empresas que pagam dividendos elevados, em geral, vão bem. Empresas de varejo também tendem a ir melhor e empresas de concessões, como no setor elétrico, e telecom, também são outros exemplos — detalha Siqueira, sobre o desempenho das ações das companhias.

Outros investimentos

Investimentos no Exterior também costumam ficar menos atrativos com real ganhando corpo frente ao dólar, segundo Siqueira.

Na parte dos investimentos em renda fixa, ativos pré-fixados estão tendo um bom desempenho neste ano, um pouco por conta disso, segundo o especialista. Isso ocorre porque o real valorizado favorece a queda da inflação.

Com isso, o mercado já está antecipando que o Banco Central cortará o juro no começo do ano que vem, de acordo com a análise de Siqueira.

Próximas semanas

O economista da Austin Rating afirma que não espera grandes variações ainda para este ano no âmbito do câmbio. A projeção da Austin está apontando para dólar em R$ 5,40 em dezembro. No entanto, destaca pontos que podem motivar alterações: