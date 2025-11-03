Dívidas podem ser negociadas com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome no RS; saiba como

Feirão Limpa Nome da Serasa vai até 30 de novembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Serasa começou nesta segunda-feira (3) uma nova edição do Feirão Limpa Nome no Rio Grande do Sul, que permite negociar dívidas com até 99% de desconto e com opções de parcelamento a partir de R$ 9,90. O evento vai até 30 de novembro e reúne mais de 1,6 mil empresas.

O feirão conta ainda com o apoio dos Correios, oferecendo atendimento presencial gratuito em todas as agências, inclusive com especialistas em educação financeira. O objetivo é conter a alta da inadimplência, que alcançou um patamar recorde após nove meses consecutivos de crescimento.

O Mapa da Inadimplência do mês de setembro revelou que 43,89% da população adulta do RS está inadimplente. São 3.895.060 pessoas, o que representa um crescimento de 5,81% em relação ao mês anterior. Juntas, essas pessoas devem mais de R$ 27,1 bilhões, sendo que a média de dívida por pessoa é de R$ 6,9 mil.

Do total de inadimplentes, 34,3% têm entre 41 e 60 anos e 32,4% têm entre 26 e 40 anos. A população com dívidas acima dos 60 anos representa 22,4% e os jovens de até 25 anos são os que menos têm contas atrasadas, são 10,9%. Conforme a apuração, 50,1% dos inadimplentes é do sexo masculino.

São nos bancos e cartões de crédito que se encontram a maior parte das dívidas, com 26,07%. Em seguida, estão as financeiras, com 18,49% do montante, e serviços, com 14,26%. Em Porto Alegre, são mais de 560 mil inadimplentes que, juntos, devem R$ 4,3 bilhões.

Como participar

Os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online ou presencial.

Negociação online

Aplicativo da Serasa

WhatsApp (11) 99575-2096

Negociação presencial

As agências dos Correios oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro. Para receber o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no aplicativo e no site dos Correios.

