Desemprego fica em 5,4% em outubro, menor taxa da série histórica

Empregados com carteira assinada chegaram a 39,2 milhões wilker / stock.adobe.com

A taxa de desemprego caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 5,9 milhões de pessoas. Já a população ocupada – total de trabalhadores do país – chegou a 102,6 milhões.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desocupação estava em 5,6%.

Outros dados

No trimestre encerrado em julho, a taxa de informalidade se manteve estável, com 37,8%, o mesmo registrado em setembro, totalizando 38,8 milhões.

A renda média real do trabalhador bateu um recorde, chegando a R$ 3.525.

Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 357,3 bilhões, de acordo com o IBGE, alta de 5 % no ano.

Em números

Taxa de desocupação: 5,4%

População desocupada: 5,9 milhões de pessoas

População ocupada: 102,6 milhões

População fora da força de trabalho: 65,1 milhões

População desalentada: 2,6 milhões

Empregados com carteira assinada: 39,2 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,6 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões

Trabalhadores informais: 38,8 milhões

Taxa de informalidade: 37,8%

A Pnad