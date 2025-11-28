Desemprego fica em 5,4% em outubro, menor taxa da série histórica

A taxa de desemprego caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 5,9 milhões de pessoas. Já a população ocupada – total de trabalhadores do país – chegou a 102,6 milhões.
Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desocupação estava em 5,6%.
Outros dados
No trimestre encerrado em julho, a taxa de informalidade se manteve estável, com 37,8%, o mesmo registrado em setembro, totalizando 38,8 milhões.
A renda média real do trabalhador bateu um recorde, chegando a R$ 3.525.
Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 357,3 bilhões, de acordo com o IBGE, alta de 5 % no ano.
Em números
- Taxa de desocupação: 5,4%
- População desocupada: 5,9 milhões de pessoas
- População ocupada: 102,6 milhões
- População fora da força de trabalho: 65,1 milhões
- População desalentada: 2,6 milhões
- Empregados com carteira assinada: 39,2 milhões
- Empregados sem carteira assinada: 13,6 milhões
- Trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões
- Trabalhadores informais: 38,8 milhões
- Taxa de informalidade: 37,8%
A Pnad
A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os Estados e no Distrito Federal.