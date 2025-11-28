Economia

Pnad Contínua
Notícia

Desemprego fica em 5,4% em outubro, menor taxa da série histórica

Número de desocupados no Brasil é de 5,9 milhões de pessoas. Já a população ocupada total de trabalhadores do país chegou a 102,6 milhões.

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS