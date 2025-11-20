De jatinho a obras de arte: PF apreende R$ 230 milhões em bens de investigados do Banco Master

Jatinho do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi apreendido pela PF. Polícia Federal / Divulgação

Aproximadamente R$ 230 milhões em bens vinculados a investigados por fraude em atividades do Banco Master foram apreendidos pela Polícia Federal até o momento. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, foi preso na noite de segunda-feira (17).

O valor milionário é resultado da apreensão de diferentes bens e dinheiro em espécie. Um dos que mais chama a atenção é um jatinho avaliado em R$ 200 milhões, em que Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava deixar o Brasil.

Também foram apreendidos relógios, obras de arte, joias e outros veículos. Conforme o jornal O Globo, o valor das apreensões é contabilizado da seguinte forma pela PF:

Aeronave: R$ 200 milhões

Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões

Relógios: R$ 6,15 milhões

Obras de arte: R$ 12 milhões

Veículos: R$ 9,2 milhões

Joias: R$ 380 mil

Após a prisão de Vorcaro, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro. A Justiça, que manteve a prisão do empresário nesta quinta-feira (20), determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas ligadas a outros alvos da operação.