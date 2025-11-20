De jatinho a obras de arte: PF apreende R$ 230 milhões em bens de investigados do Banco Master

Aproximadamente R$ 230 milhões em bens vinculados a investigados por fraude em atividades do Banco Master foram apreendidos pela Polícia Federal até o momento. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, foi preso na noite de segunda-feira (17).
O valor milionário é resultado da apreensão de diferentes bens e dinheiro em espécie. Um dos que mais chama a atenção é um jatinho avaliado em R$ 200 milhões, em que Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava deixar o Brasil.
Também foram apreendidos relógios, obras de arte, joias e outros veículos. Conforme o jornal O Globo, o valor das apreensões é contabilizado da seguinte forma pela PF:
- Aeronave: R$ 200 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Obras de arte: R$ 12 milhões
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Joias: R$ 380 mil
Após a prisão de Vorcaro, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro. A Justiça, que manteve a prisão do empresário nesta quinta-feira (20), determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas ligadas a outros alvos da operação.
Além de Vorcaro, sócios e diretores do banco foram detidos. As prisões são resultado de investigação sobre esquema de fraude na emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).