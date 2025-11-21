Corte de tarifas de 40% anunciado pelos EUA tem pouco impacto sobre a economia do RS

Indústria da madeira não teve redução de tarifa até o momento. Reprodução RBS TV / Divulgação

A decisão do governo de Donald Trump de cortar a sobretaxa de 40% sobre mais de 200 produtos brasileiros deve trazer mais benefícios para outras regiões do país do que para o Rio Grande do Sul.

Na avaliação de economistas e representantes de entidades empresariais, a listagem de itens excluídos da barreira comercial deixou de incorporar itens importantes para o mercado gaúcho, a exemplo de:

calçados

tabaco

máquinas

couro

madeira

Os setores mais prejudicados incluem ainda bens de metal e materiais elétricos. Apesar disso, a decisão de flexibilizar o chamado tarifaço é vista como uma indicação de que há espaço para buscar novos avanços diplomáticos.

Em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, avaliou que o cenário para os gaúchos não sofreu mudança significativa em relação ao período anterior à nova ordem executiva da gestão Trump.

— Essa resolução, comparando com a da semana passada (que havia eliminado a chamada "tarifa recíproca" de 10%), não traz muita diferença para o Estado. Talvez tenha beneficiado o Brasil, mas, para o Estado, não teve avanço. Por exemplo, as madeiras, como cercas e móveis, os sapatos, tabaco, nada disso foi beneficiado. O que tem de bom é que está havendo diálogo — analisou Bier.

Por meio de nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou que "embora o calçado não esteja na lista de exclusões divulgada (...) pelo governo norte-americano, a medida representa um avanço relevante para o comércio internacional e traz esperança de uma resolução do imbróglio que vem prejudicando as exportações de calçados desde agosto".

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, sustenta que os Estados Unidos são o "principal destino" dessas mercadorias, e que o tarifaço vem prejudicando o setor e causando "enormes prejuízos" a empresas, principalmente do Rio Grande do Sul e de São Paulo — maiores Estados exportadores para aquele país. Em outubro, as exportações rumo aos EUA somaram 674 mil pares, o que representa uma redução de 310 mil em comparação à média para este mês nos últimos 10 anos.

Carne é maior beneficiada no RS, e indústria da madeira vê crise

Professor do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Maurício Weiss afirma que a decisão americana beneficiou sobretudo bens de agropecuária.

— Para nós, o maior impacto (positivo) é sobre o mercado de carnes. O que ficou de fora é toda a parte da indústria. No caso do Estado, o setor mais afetado (negativamente) ainda é a indústria moveleira. O problema é que ela é muito dependente dos Estados Unidos, e é difícil uma realocação da produção. Por isso, é importante que as negociações continuem — argumenta Weiss.

Um dos principais itens de exportação vinculados à madeira eram as cercas utilizadas para delimitar os terrenos das casas americanas. Desde a imposição do tarifaço, essas vendas despencaram.

Embora as carnes tenham sido contempladas pela redução de taxa, Claudio Bier observa que o efeito também tende a ser moderado entre os gaúchos:

— Melhorou bastante, mas já estávamos exportando para o México o que deixamos de exportar para os Estados Unidos. Claro que, se tivermos dois mercados, vai ser melhor.

Em 2024, o Estado exportou US$ 61 milhões de proteína bovina para os Estados Unidos, o que representa 16% das vendas para o Exterior e configura o segundo principal destino desse produto. A China permaneceu como principal compradora, com US$ 71 milhões em embarques.

Setor do tabaco ainda sente impactos do tarifaço. Genaro Joner / Agencia RBS

O presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing, considera "positiva" a retirada dos 40% de parte das exportações brasileiras, mas lamenta que o tabaco — uma das principais mercadorias despachadas pelos gaúchos para os EUA — não tenha sido incluído na listagem.

— O tabaco continua na expectativa de que o governo americano também retire essa tarifa, porque temos volumes consideráveis para embarcar para os Estados Unidos — afirma Thesing.

Em relação à madeira, o presidente do Sindimadeira, Leonardo De Zorzi, revela que o impacto tem sido "muito grande" nos três Estados do Sul pelo fato de os EUA serem o destino de quase a metade do que é fabricado no Brasil a partir do pinus — de molduras e cercas a portas e painéis.

Muitas empresas estão reduzindo equipes e provocando demissões. Algumas estão fechando plantas. Foram mais de 30 anos de desenvolvimento desse mercado, que é o maior de produtos madeireiros do mundo. LEONARDO DE ZORZI Presidente do Sindimadeira

O fumo, os calçados e a madeira fazem parte de um contingente de 36,5% de produtos exportados pelos brasileiros para a terra de Trump, segundo cálculo da Câmara de Comércio Brasil-EUA, que seguem sujeitos ao tarifaço. Quando as barreiras fiscais foram impostas, essa cifra chegava a cerca de 60%.

Por que produtos gaúchos ficaram fora da lista

O vice-presidente de Comércio Exterior da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Velho, avalia que a principal razão para os gaúchos não terem se beneficiado tanto da desoneração anunciada pelo governo Trump é o menor peso dos produtos de exportação do Estado na composição do custo de vida da população americana.

Foram reduzidas tarifas de bens que vinham encarecendo itens do dia a dia nos EUA, como café, carne, suco de laranja e frutas — e que não encontram reposição à altura, mais em conta, no mercado interno americano ou em outros países.

— Houve uma flexibilização porque os Estados Unidos estão sentindo uma pressão inflacionária envolvendo produtos como café, carne, algumas frutas, mas que não são a base exportadora gaúcha para lá. Então, não vejo ainda uma possível flexibilização para os produtos gaúchos porque esse movimento dos americanos está muito pautado na pressão do mercado interno. Mas, de qualquer forma, é uma demonstração de que está havendo diálogo — analisa Velho.

Confira os principais produtos beneficiados com o fim do tarifaço:

1. Carnes bovinas

O anexo traz todas as categorias de carne bovina — fresca, refrigerada ou congelada — incluindo:

Carcaças e meias-carcaças

Cortes com osso

Cortes sem osso

Cortes de “high-quality beef”

Miúdos bovinos

Carne salgada, curada, seca ou defumada

2. Frutas e vegetais

Grande lista, incluindo:

Tomate (por sazonalidade)

Coco (fresco, desidratado, carne, água de coco)

Lima Tahiti / Lima da Pérsia

Abacate

Manga

Goiaba

Mangostim

Abacaxi (fresco e processado)

Papaya (mamão)

Diversas raízes tropicais: mandioca

3. Café e derivados

Café verde

Café torrado

Café descafeinado

Cascas e películas de café (“husks and skins”)

Substitutos contendo café

4. Chá, mate e especiarias

Inclui diversas categorias de:

Chá verde

Chá preto

Erva-mate

Pimentas (piper, capsicum, paprika, pimenta-jamaica)

Noz-moscada

Cravo

Canela

Cardamomo

Açafrão

Gengibre

Cúrcuma

Misturas de especiarias

5. Castanhas e sementes

Castanha-do-pará

Castanha de caju

Macadâmia

Nozes pignolia e outras

Sementes diversas (coentro, cominho, anis, funcho etc.)

6. Sucos de frutas e derivados

Suco de Laranja (várias classificações)

Suco de limão / lima

Suco de abacaxi

Água de coco

Açaí (polpas e preparados)

7. Produtos de cacau

Amêndoas de cacau

Pasta de cacau

Manteiga de cacau

Pó de cacau

8. Produtos processados

Polpas de frutas (manga, banana, papaya etc.)

Geleias

Pastas e purês

Palmito

Tapioca, féculas e amidos

Produtos preservados em açúcar ou vinagre

9. Fertilizantes

Importante para o Brasil como exportador/importador: