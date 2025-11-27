Economia

Legislativo
Notícia

Congresso aprova crédito de R$ 42 bilhões para Previdência e Bolsa Família

Na mesma sessão, o Congresso Nacional ainda aprovou o PLN 31 de 2025, que aumenta em 8,6 mil o número de cargos efetivos no Ministério da Educação

Agência Brasil

