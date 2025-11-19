Concessionária responsável por aeroportos no RS é vendida para grupo mexicano

Aeroporto de Pelotas é administrado pela Motiva. Motiva / Divulgação

A Motiva, ex-CCR Aeroportos, anunciou ao público a venda de seus negócios no ramo aeroportuário. A compradora foi a mexicana Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., uma subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR), com um investimento de R$ 11,5 bilhões pelo negócio.

Desse total, R$ 5 bilhões foram em patrimônio líquido pelas participações acionárias da companhia nos ativos aeroportuários, e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas, que é a participação da empresa na CPC Holding, onde estão concentradas suas cotas de participação nos 20 aeroportos dos quais é concessionária.

A empresa detém 17 concessões no Brasil, incluindo os aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaina, no Rio Grande do Sul, e três em outros países da região, com movimento anual de cerca de 45 milhões de passageiros e mais de 200 rotas regulares.

Entre os aeroportos que foram repassados estão os de Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia. Segundo a companhia esta era a maior transação aeroportuária em curso no mundo no momento e atraiu mais de 20 grupos europeus, latino-americanos e asiáticos.

A previsão é de que a conclusão do processo aconteça em 2026, após a aprovação pelo poder concedente e pelos órgãos de defesa da concorrência.