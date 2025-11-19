Economia

Concessionária responsável por aeroportos no RS é vendida para grupo mexicano

Motiva, ex-CCR Aeroportos, detém 20 concessões, incluindo Pelotas, Bagé e Uruguaiana, além dos terminais de Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia

Agência Brasil

