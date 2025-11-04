Comissão do Senado adia análise da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

Renan Calheiros é o relator do projeto no Senado. Geraldo Magela / Agência Senado/Divulgação

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou a análise da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil a partir de 2026. O projeto começou a ser debatido nesta terça-feira (4), mas a votação será somente na quarta-feira (5). O texto ainda precisa passar pelo plenário da Casa.

Atualmente, a dispensa atinge quem tem rendimento de até R$ 3.060 por mês. O projeto também estabelece um desconto regressivo para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto deverá custar cerca de R$ 30 bilhões aos cofres públicos por ano. Para compensar, o governo federal propõe taxar os "super-ricos", pessoas com ganho anual acima de R$ 600 mil.

O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, de forma unânime, em 1º de outubro. O relator da proposta do IR no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), reuniu-se na semana passada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e solicitou um relatório detalhado sobre os impactos orçamentários da medida após a sua tramitação na Câmara.