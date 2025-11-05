Economia

Selic
Notícia

Com expectativa de manutenção da taxa de juro em 15%, atenção se volta a comunicado do Copom após anúncio desta quarta

Último comunicado citou cenário externo incerto e ambiente interno moderado para manter alíquota em patamar elevado

Mathias Boni

