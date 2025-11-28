Com anúncio de bandeira amarela, conta de luz vai ficar mais barata em dezembro

Aneel reforça a importância do uso consciente da energia elétrica. Fernando Frazão / Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (28), que a bandeira tarifária vai passar de vermelha para amarela em dezembro. O consumidor vai deixar de pagar R$ 4,46 a cada 100 KW/h consumidos e passa a pagar R$ 1,885 a cada 100 KW/h consumidos, o que torna a conta de luz mais barata.

Com a chegada do período chuvoso no país, a previsão indica que as chuvas em dezembro serão maiores que as registradas em novembro na maior parte do território nacional. Diante de condições um pouco mais favoráveis para a geração de energia, foi possível reduzir a bandeira tarifária. Mesmo assim, o acionamento das termelétricas continua sendo fundamental para atender à demanda.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem como objetivo indicar o custo real da energia elétrica. Ele reflete a variação nos custos de produção, considerando fatores como disponibilidade hídrica, avanço das fontes renováveis e necessidade de acionamento de outras formas de geração.