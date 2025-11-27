Calculadora do IR: veja quanto será cobrado para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano

Alíquota cresce de forma gradual conforme os ganhos aumentam, podendo chegar a 10% dos recebimentos anuais. fizkes / stock.adobe.com

A partir de 2026, contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil, faixa que compreende pessoas físicas que recebem mais de R$ 50 mil por mês, passarão a pagar Imposto de Renda (IR) sobre lucros e dividendos.

A medida faz parte da lei sancionada na quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cria, pela primeira vez, uma tributação progressiva específica para a alta renda no Brasil.

A alíquota mínima começa praticamente simbólica, em R$ 0,10, e cresce de forma gradual conforme os ganhos aumentam, podendo chegar a 10% para quem recebe R$ 1,2 milhão ou mais por ano. Até agora, lucros e dividendos eram totalmente isentos no país.

A nova taxação não atinge contribuintes que já pagam a alíquota máxima da tabela tradicional (27,5%), pois o mecanismo é voltado especificamente para lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas.

Para mostrar de forma clara quanto cada faixa deverá pagar, a Zero Hora desenvolveu uma calculadora que permite simular a cobrança a partir de rendimentos de R$ 600 mil anuais. Confira:

Como funcionará a nova cobrança

A lei determina uma alíquota progressiva sobre lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas. O imposto incide apenas sobre essa categoria de rendimento — salários, por exemplo, não entram nessa conta e continuam sujeitos à tabela tradicional do IR, com desconto em folha que chega a 27,5%.

Exemplos práticos

Veja quanto passam a pagar alguns perfis de alta renda:

R$ 650 mil/ano • alíquota: 0,833% • IR mínimo: R$ 5.414,50

• alíquota: 0,833% • IR mínimo: R$ 700 mil/ano • alíquota: 1,667% • IR mínimo: R$ 11.669,00

• alíquota: 1,667% • IR mínimo: R$ 850 mil/ano • alíquota: 4,167% • IR mínimo: R$ 35.419,50

• alíquota: 4,167% • IR mínimo: R$ 1 milhão/ano • alíquota: 6,667% • IR mínimo: R$ 66.670,00

• alíquota: 6,667% • IR mínimo: R$ 1,2 milhão/ano ou mais • alíquota: 10% • IR mínimo: R$ 120.000,00

A cobrança mínima, de apenas R$ 0,10, se aplica a quem recebe R$ 600.001,00 por ano.

O que fica fora da base de cálculo

A lei prevê a exclusão de alguns rendimentos da conta final, como:

Essas aplicações seguem isentas e não entram no cálculo da tributação progressiva.

Por que a taxação foi criada?

A medida foi desenhada como forma de compensar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará a contemplar quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir de 2026.

A mudança deve incluir cerca de 10 milhões de novos isentos, elevando para 26,6 milhões o total de contribuintes sem pagar IR no país, o equivalente a 65% dos declarantes.