Calculadora do IR: veja quanto será cobrado para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano

A partir de 2026, contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil, faixa que compreende pessoas físicas que recebem mais de R$ 50 mil por mês, passarão a pagar Imposto de Renda (IR) sobre lucros e dividendos.
A medida faz parte da lei sancionada na quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cria, pela primeira vez, uma tributação progressiva específica para a alta renda no Brasil.
A alíquota mínima começa praticamente simbólica, em R$ 0,10, e cresce de forma gradual conforme os ganhos aumentam, podendo chegar a 10% para quem recebe R$ 1,2 milhão ou mais por ano. Até agora, lucros e dividendos eram totalmente isentos no país.
A nova taxação não atinge contribuintes que já pagam a alíquota máxima da tabela tradicional (27,5%), pois o mecanismo é voltado especificamente para lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas.
Para mostrar de forma clara quanto cada faixa deverá pagar, a Zero Hora desenvolveu uma calculadora que permite simular a cobrança a partir de rendimentos de R$ 600 mil anuais. Confira:
Como funcionará a nova cobrança
A lei determina uma alíquota progressiva sobre lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas. O imposto incide apenas sobre essa categoria de rendimento — salários, por exemplo, não entram nessa conta e continuam sujeitos à tabela tradicional do IR, com desconto em folha que chega a 27,5%.
Exemplos práticos
Veja quanto passam a pagar alguns perfis de alta renda:
- R$ 650 mil/ano • alíquota: 0,833% • IR mínimo: R$ 5.414,50
- R$ 700 mil/ano • alíquota: 1,667% • IR mínimo: R$ 11.669,00
- R$ 850 mil/ano • alíquota: 4,167% • IR mínimo: R$ 35.419,50
- R$ 1 milhão/ano • alíquota: 6,667% • IR mínimo: R$ 66.670,00
- R$ 1,2 milhão/ano ou mais • alíquota: 10% • IR mínimo: R$ 120.000,00
A cobrança mínima, de apenas R$ 0,10, se aplica a quem recebe R$ 600.001,00 por ano.
O que fica fora da base de cálculo
A lei prevê a exclusão de alguns rendimentos da conta final, como:
Essas aplicações seguem isentas e não entram no cálculo da tributação progressiva.
Por que a taxação foi criada?
A medida foi desenhada como forma de compensar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará a contemplar quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir de 2026.
A mudança deve incluir cerca de 10 milhões de novos isentos, elevando para 26,6 milhões o total de contribuintes sem pagar IR no país, o equivalente a 65% dos declarantes.
A ampliação da isenção representará um impacto fiscal estimado de R$ 25,8 bilhões em 2026. Para evitar perda de arrecadação, o governo propôs (e o Congresso manteve) a criação da alíquota progressiva sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil.