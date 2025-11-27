Calculadora da isenção: quanto você vai deixar de pagar de Imposto de Renda? 

Nova legislação entra em vigor na declaração de 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para ganhos de até R$ 7.350 mensais.

A medida já passa a valer a partir de 2026, na declaração a ser feita em 2027. Mas você tem ideia do quanto deixará de pagar ao governo?

Para compreender os efeitos das mudanças, Zero Hora organizou uma calculadora de isenção, com a estimativa de economia para o contribuinte. Confira abaixo:

Pagamento proporcional

Até R$ 5,5 mil: desconto de 75%

Até R$ 6 mil: desconto de 50%

Até R$ 6,5 mil: desconto de 25%

De acordo com o governo federal, no total, aproximadamente 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda ou terão redução significativa no valor devido às novas regras.

Para equilibrar o impacto da ampliação da faixa de isenção, a legislação estabelece um aumento na tributação para rendas anuais acima de R$ 600 mil.