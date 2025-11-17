Economia

Relações exteriores
Notícia

Brasil e Paraguai retomam, em dezembro, as negociações sobre Itaipu após crise envolvendo Abin

Em reunião nesta segunda, Vieira apresentou esclarecimentos sobre ações da agência brasileira em território paraguaio no período de junho de 2022 a março de 2023

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS