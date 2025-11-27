Brasil cria 85,1 mil empregos formais em outubro, menor saldo do mês desde 2020

País registrou aumento de vagas em outubro. CESARVR / stock.adobe.com

Outubro foi um mês positivo no mercado de trabalho brasileiro. Foram abertas 85.147 vagas formais no país ao longo do mês, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo é resultado de 2.271.460 contratações e 2.186.313 demissões ao longo do mês de outubro. Embora o número seja positivo, é o menor número de vagas formais abertas para o mês no Brasil desde 2020 — quando começou o Novo Caged. Houve recuo de 35,3% em relação o mesmo período de 2024, quando foram abertas 131,6 mil postos de trabalho com carteira assinada.

Apenas dois dos cinco grupamentos de atividades econômicas registraram mais contratações do que demissões em outubro. O setor de serviços segue na liderança, com 82.436 vagas geradas — crescimento tímido de 0,3%. Já o comércio teve crescimento de 0,2%, com a abertura de 25.592 postos de trabalho.

Outros três grupamentos registraram saldo negativo no mês. São eles:

Construção: -2.875

Agropecuária: -9.917

Indústria: -10.092

Em 2025, o Brasil acumula a abertura de 1.800.650 vagas de trabalho formais. O número indica redução de 15,3% com relação ao mesmo período do último ano, época em que foram abertos 2.126.843 postos de trabalho.

Regiões

Das 27 unidades federativas, 21 registraram mais admissões do que desligamentos em outubro. São Paulo foi o Estado com mais vagas abertas no mês: 18.456. Distrito Federal, com 15.467, e Pernambuco, com 10.596, completam o pódio.

No Rio Grande do Sul, o saldo também é positivo. O Estado gerou 14.128 vagas em outubro.

Na contramão, Minais Gerais apresentou redução de 0,09% com relação a setembro e fechou 4.802 postos de trabalho. Goiás extinguiu 2.327 vagas (-0,14%) e Mato Grosso 1.851 (-0,18).

Perfil do trabalhador

Dos 85.147 postos de trabalho abertos, 65.913 são ocupados por mulheres. Homens foram contratados para 19.234 vagas.

Jovens com idade entre 18 e 24 anos foram contratados para 80.365 vagas, enquanto aqueles com até 17 anos ocuparam 23.586 postos de trabalho. Houve redução de 23.924 empregos para pessoas com 30 anos ou mais.

