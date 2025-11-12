Economia

Dívidas pendentes

Bradesco e Itaú pedem à Justiça suspensão de decreto de falência da Oi

Os bancos alegam que não houve a possibilidade de uma solução negociada entre a Oi, a Anatel e a União; as duas instituições têm a receber R$ 4 bilhões da companhia

Estadão Conteúdo

Circe Bonatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS