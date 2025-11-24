Black Friday segura: 7 dicas para não cair em golpes

É possível aproveitar a Black Friday para fazer compras seguras leolintang / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a chegada da Black Friday, o movimento de compras online aumenta significativamente. Impulsionado pelo senso de urgência e pela busca por ofertas, esse comportamento também favorece erros de atenção e decisões impulsivas, criando um cenário ideal para a atuação de golpistas digitais, que exploram tanto o volume de transações quanto a vulnerabilidade dos consumidores.

A especialista em cibersegurança Mirella Kurata, CEO da DMK3, empresa de tecnologia com foco em segurança e soluções digitais, destaca que os golpes mais comuns envolvem: sites falsos, mensagens fraudulentas (phishing) e roubo de dados pessoais e bancários. “Os criminosos criam páginas que imitam as de grandes varejistas ou enviam links enganosos por e-mail, SMS e WhatsApp em busca de capturar informações dos consumidores, podendo enganar até os consumidores mais atentos“, explica.

Além dos golpes em e-commerces, é preciso ter cuidado com falsos rastreamentos de pedidos, promoções irreais, perfis falsos e aplicativos de desconto não oficiais, pois são portas de entrada para malwares que infectam seu sistema e roubam informações.

Pensando nisso, Mirella Kurata lista sete medidas práticas para navegar com segurança e evitar cair em armadilhas durante o período de compras. Confira!

1. Pesquise pelo produto e seu preço

Criminosos se aproveitam do apelo das “ofertas imperdíveis“, então compare valores em sites confiáveis e, se necessário, entre em contato com a empresa ou marca para identificar falsos descontos e evitar armadilhas.

2. Evite comprar via links compartilhados

Mesmo que venham de conhecidos, os links ainda podem ser falsos ou fruto de contas que já foram comprometidas! Sempre acesse o site diretamente pelo navegador.

3. Use cartões virtuais ou intermediadores de pagamento

Cartões temporários ou serviços com proteção antifraude ajudam a proteger os dados bancários e o seu ecossistema digital.

4. Evite wi-fi público

Apesar de úteis, esse tipo de rede facilita a interceptação de informações e podem expor logins e senhas. Evite realizar compras, acessos bancários, logar em redes sociais, contas de trabalho ou governamentais.

Fique atento à fatura do cartão para identificar movimentações suspeitas Lyubov Levitskaya / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Monitore suas faturas

Fraudes podem ocorrer dias após a compra. Ativar notificações no aplicativo do banco e controlar suas finanças ajudam a identificar movimentações suspeitas rapidamente.

6. Certifique-se de que o site é seguro

Antes de inserir dados ou concluir uma compra, é essencial conferir o endereço do site e verificar os selos de segurança, geralmente localizados no final da página web.

7. Ative a autenticação em dois fatores

Sempre que existir, use esse recurso para adicionar uma camada extra de segurança, que pode impedir o acesso indevido mesmo em caso de vazamento de senhas.

Cuidados se for infectado

Se for infectado, Mirella Kurata orienta agir rápido:

Desconecte o dispositivo da internet;

Faça uma varredura com antivírus;

Altere suas senhas de acesso (começando por e-mail e contas financeiras);

Comunique seus contatos;

Registre um boletim de ocorrência digital (principalmente se houver indícios de vazamento de dados ou prejuízo financeiro).

Boas práticas garantem proteção

Então, para aproveitar a Black Friday 2025 com mais tranquilidade e segurança, lembre-se que a conscientização é indispensável contra o cibercrime e que estar informado e adotar boas práticas te protege de se tornar uma vítima de ataques virtuais.

“A segurança digital começa na prevenção. Pequenas atitudes, como desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado ou mensagens apelativas com links, podem evitar prejuízos significativos e proteger o consumidor de golpes cada vez mais sofisticados”, reforça Mirella Kurata.

Assim, esteja sempre atento. “As tecnologias permitem que os cibercriminosos tenham estratégias digitais avançadas, mas o maior artifício explorado por eles ainda é o fator humano”, finaliza.