Economia

Prazo de 120 dias
Notícia

Banco Central proíbe fintechs sem licença de usar termos como "banco" e "bank"

Pelo menos 15 instituições deverão ser afetadas. Um dos casos mais conhecidos é o Nubank, que possui autorizações para atuar como instituição de pagamento, mas não como banco

Agência Brasil

