Aumento do teto de financiamento de imóveis do Minha Casa Minha Vida é aprovado pelo Conselho do FGTS

Por unanimidade, Conselho Curador o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (11) a elevação do valor máximo de imóveis financiados por meio do Minha Casa Minha Vida. A proposta foi encaminhada pelo governo federal.
A nova regra se aplica em municípios com maior infraestrutura, onde há custos mais elevados de construção civil. A mudança beneficia especialmente famílias das Faixas 1 e 2 do programa, com renda bruta de até R$ 4.700 por mês, ampliando a opção de imóveis disponíveis para financiamento nas cidades.
Com a aprovação, o teto do imóvel sobe de R$ 264 mil para R$ 275 mil em "grandes metrópoles" – cidades com mais de 750 mil habitantes. Veja o que mais muda:
- Grandes metrópoles (acima de 750 mil habitantes): aumento de R$ 264 mil para R$ 275 mil (+4%)
- Metrópoles de médio porte (entre 100 mil e 300 mil habitantes): de R$ 225 mil para R$ 240 mil (+7%)
- Capitais regionais (abaixo de 300 mil): de R$ 220 mil para R$ 235 mil (+7%).
O intuito do governo federal com o reajuste é incentivar o setor habitacional.