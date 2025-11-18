Associação Gaúcha de Supermercados premia destaques do Carrinho Agas 2025

Presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior, discursou no evento. Agas/Divulgação

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) realizou, nesta segunda-feira (17), a entrega do troféu Carrinho Agas. Ao todo, foram agraciados 39 nomes, entre empresas e personalidades (veja a lista abaixo).

O evento, que chegou à 42ª edição, foi celebrado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia.

A preocupação do setor supermercadista com o contexto macroeconômico de endividamento das famílias brasileiras foi abordada no discurso do presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior:

— Os empréstimos consignados estão ceifando a renda de nossos colaboradores com juros e empurrando muitos deles para o mercado informal, porque acabam pedindo demissão. Já temos dificuldades de mão de obra homéricas, que fazem com que nos questionemos sobre a abertura dos supermercados aos domingos e os formatos de escalas. Além disso, as bets estão abocanhando um quinto do valor que os supermercados faturam no Brasil. Todo este contexto nos preocupa muito.

Ainda em seu discurso, Peruzzo Junior tratou de temas como a concorrência no setor e a rispidez de algumas operações de fiscalização em lojas de varejo.

— Algumas operações tratam os supermercados como verdadeiros bandidos, com o uso de força policial extremamente armada e dezenas de agentes revirando as lojas. Os supermercadistas sérios são a imensa maioria e não merecem passar por isso. Os poucos transgressores da lei, que forem pegos agindo de má-fé vendendo alimentos realmente estragados e impróprios, devem ser punidos no rigor da lei. Mas erros operacionais precisam ser diferenciados disso. Estamos acompanhando e clamando pela dosimetria das multas, para que os critérios de sanções sejam claros e justos. Contamos com o poder público para corrigir estas anomalias — falou o presidente da Agas.

Reconhecimentos

O supermercadista Evanildo José de Oliveira, o "Chiquinho", foi reconhecido como o Gerente do Ano. Ele é gerente comercial da marca DaColônia Alimentos, de Santo Antônio da Patrulha.

A Rede Tischler Supermercados, que atua desde 1924 em Cachoeira do Sul, foi reconhecida com o prêmio Centenário.

O deputado estadual Guilherme Pasin foi homenageado como Personalidade Pública do ano. Já Cristiane Cunha, COO da Aeromot, recebeu o prêmio de Empresária do Ano. É a segunda vez na história do prêmio que a honraria vai para uma mulher.

Em 2025, a Agas optou por aplicar um questionário espontâneo para eleger os premiados, diferentemente das últimas edições, em que uma pesquisa pré-indicava os concorrentes de cada categoria.

— O formato livre permitiu aos supermercadistas votarem abertamente nas empresas que quisessem. Isso nos dá transparência, fidelidade e oportunidade a todas aos fornecedores de competirem por este cobiçado prêmio em igualdade — disse Peruzzo Junior.

O Reconhecimento Especial Agas, que foi entregue de surpresa no encerramento do evento, foi destinado a Francisco Miguel Schmidt, atual gerente de Relações Institucionais da entidade, que por mais de 20 anos foi o gerente-executivo da associação.

— Decidimos tornar público nosso agradecimento ao Xico, um relações públicas por natureza, que por muitos anos conduziu nossa entidade a diversas conquistas e ajudou a colocar a Expoagas em um lugar de vanguarda no cenário nacional — elogiou Peruzzo Junior.

Veja os vencedores do Carrinho Agas 2025